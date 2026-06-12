Así está el debate por nacionalidad de candidatos: hablaron exmagistrados y presidente Petro

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se levantó una discusión entre exmagistrados de las altas cortes por la nacionalidad estadounidense del candidato Abelardo de la Espriella. Un grupo de juristas aseguraba, según el documento, que al obtener esa nacionalidad se presta un juramento que implica “compromisos y deberes jurídicos con ese país” que, en opinión de los firmantes, podrían ser incompatibles con las responsabilidades del presidente.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Por su parte, otro grupo salió en defensa del candidato y manifestó que “la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad para que un colombiano por nacimiento aspire, sea elegido y se posesione como Presidente de la República”.

Lea: Iván Cepeda presentó nuevo programa de gobierno: esto dice

Además, se señala que “la prohibición relacionada con la doble nacionalidad contempla una excepción expresa para los colombianos por nacimiento”, como es el caso del candidato de Defensores de la Patria.

“De igual forma, destacan que las eventuales controversias sobre inhabilidades cuentan con mecanismos institucionales específicos dentro del proceso electoral y que la verificación de los requisitos de los candidatos corresponde a las autoridades competentes. Los firmantes advierten que, a pocos días de la elección presidencial, resulta inconveniente promover interpretaciones jurídicas orientadas a cuestionar la elegibilidad de candidatos por razones que no están expresamente contempladas en la Constitución. En su criterio, este tipo de controversias trasladan al ámbito jurídico debates que corresponden al escenario político y electoral”, precisan.

Recomendamos: Consulados anuncian cambios para las votaciones de segunda vuelta a días de las elecciones

Esta no es la primera vez que un colombiano con otras nacionalidades busca la Presidencia, de hecho se trata del mismo presidente Gustavo Petro, quien cuenta con la nacionalidad italiana.

A propósito, Petro se metió en este debate, e incluso se refirió a la situación con Estados Unidos: “yo nunca he jurado obedecer prioritariamente la bandera de los EE.UU. y subordinar mi bandera de Colombia a la de EE.UU .Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier país del mundo, la rechazo de inmediato. Yo soy de mi patria y mi patria es Colombia, y está llena de vida y belleza, y he estado a punto de morir por ella”, sostuvo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.