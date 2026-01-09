Partido Conservador busca superar líos internos para definir candidato presidencial

Candidatura presidencial del Partido Conservador está embolatada. Rubén Darío Lizarralde, Efraín Cepeda, Juana Londoño y Felipe Córdoba busca el aval de los godos. Foto: Archivo Particular

La disputa por el aval presidencial del Partido Consevador se mantiene latente a dos meses del primer round electoral el próximo 8 de marzo del que la bancada azul estará ausente. Sin candidatura definida, sectores urgen al nuevo presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, de tomar una decisión oportuna en este materia antes de esos comicios. La pelea escaló nuevos niveles.

Y es que en cuestión de dos meses los ‘godos’ tuvieron un revolcón total en su estructura y profundizaron una divisón que impactó en la conformación de las listas al Congreso, pero que, especialmente, ha afectado la elección del candidato presidencial. Cepeda es una de esas cartas sobre la mesa, pero a quien le compiten el excontralor Carlos Felipe Córdoba, al representante Juana Carolina Londoño, el exministro Rubén Darío Lizarralde y el excoronel Carlos Velásquez.

De hecho, el ingreso de Córdoba desembocó en una disputa de poder entre el actual presidente y la senadora Nadia Blel. El legislador se opuso al ingreso del excontralor, a quien posteriormente el directorio nacional le permitió participar de la elección del partido y que, como efecto dominó, terminó arrebatando la cabeza de lista al Senado de Blel.

Todas esa disputa derivó en un retorno a la presidencia del partido por parte del quien fuese entre 2024 y 2025 la cabeza del Congreso en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa jugada no gustó a todos los precandidatos, quienes hoy piden mayores garantías para el desarrollo de la contienda electoral. De hecho, algunos han llegado a estimar la posibilidad de que el partido se quede sin candidatura presidencial.

Fuentes de El Espectador aseguraron que desde la llegada de Cepeda a la presidencia a mediados de diciembre del año pasado, “el proceso no se ha movido”, en referencia al apartado presidencial. Aunque con Blel en el poder se barajaron opciones de una encuesta o convención nacional para depurar el ramillete de candidatos, ambas opciones han pasado “al congelador”, a la espera de la definición del futuro político de Cepeda.

Y es que el legislador estaría meditando la opción de dar un paso al costado de su aspiración presidencial, decisión que, sin embargo, cumplirá un mes de análisis sin movimiento alguno. Es más, esa llegada al poder se acompañó de la decisión de bajar al partido de las consultas de marzo, hecho que, según dijeron esas fuentes, no se consultó con ninguno de los candidatos “que sí esperaban participar”.

De hecho, en la bancada ya hacían planes de ir a las urnas el 8 de marzo, pues participaron de numerosos encuentros con otros partidos como el Liberal, Centro Democrático, La U o Cambio Radical, que también tenían las mismas intenciones. No obstante, de ellos, solo la bancada uribista saltó a esa consulta con su candidata Paloma Valencia, mientras el resto dio un paso al costado. Esa decisión se habría tomado de forma conjunta entre Germán Vargas Lleras, César Gaviria y Efraín Cepeda.

Sobre el apartado presidencial, persisten algunas dudas jurídicas en el caso de Carlos Felipe Córdoba, quien se encuentra impulsando su campaña por firmas. Es más, está a la espera del aval de la Registraduría, pero, según ha mencionado “está tranquilo con ese proceso”. Sin embargo, está esperando por la decisión de los conservadores, que sigue sin ser tomada.

En su caso, sin embargo, también estaría trabajando para ingresar a la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’, grupo con el que habría tenido varias reuniones en las últimas semanas. De otro lado, los candidatos Lizarralde, Velásquez y Londoño preparan un comunicado conjunto con el denunciarían la “falta de garantías” y pedirían al Directorio Nacional una decisión en el lapso de las próximas semanas. Ese comunicado sería publicado el próximo 12 de enero, cuando los tres candidatos sostengan una nueva reunión. Buscan, además, la firma de Córdoba para dar “mayor peso” a ese comunicado conjunto.

Entre tanto, Cepeda sigue sin dar instrucción, y no respondió a las consultas realizadas por El Espectator alrededor de esta controversia.

