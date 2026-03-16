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CNE entregó balance sobre escrutinios de las elecciones legislativas: Senado aún no inicia

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, realizó un balance sobre el proceso de escrutinios que adelanta el órgano electoral. En la Cámara ya avanza por encima del 88 % aunque faltan regiones clave como Bogotá o Atlántico. Senado aún no comienza.

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Redacción Política
16 de marzo de 2026 - 06:56 p. m.
el magistrado Cristian Quiroz es el nuevo presidente del CNE.
el magistrado Cristian Quiroz es el nuevo presidente del CNE.
Foto: Archivo Particular
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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, realizó este lunes un balance sobre el proceso de escrutinios de las elecciones del pasado 8 de marzo y reveló, de forma preliminar, cuáles son las circunscripciones que en este momento han sido declaradas y cómo avanzan las revisiones de Senado.

De acuerdo con las cifras emitidas por parte del ente electoral, el 88,60 % de las circunscripciones en Cámara ya han sido decretadas y los nuevos congresistas electos ya han empezado a recibir sus credenciales. Sin embargo, Cámaras como Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca o Nariño siguen sin estar revisadas en su totalidad.

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En medio de rumores sobre posibles cambios respecto a los resultados de preconteo emitidos en esa misma jornada electoral, el CNE señaló que apenas se están expidiendo resultados y que, por ejemplo, casos como las curules en Bogotá o la conformación del Senado apenas entrarán en revisión.

Sobre diferencias, Quiroz dijo que estas “son mínimas y las reclamaciones las normales que tienen estos procesos. Estamos avanzando con los miembros de la Regisraduría y los delegados de nuestros departamentos tienen instrucciones claras. Hemos avanzado muy rápido”.

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