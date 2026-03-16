CNE entregó balance sobre escrutinios de las elecciones legislativas: Senado aún no inicia

el magistrado Cristian Quiroz es el nuevo presidente del CNE. Foto: Archivo Particular

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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, realizó este lunes un balance sobre el proceso de escrutinios de las elecciones del pasado 8 de marzo y reveló, de forma preliminar, cuáles son las circunscripciones que en este momento han sido declaradas y cómo avanzan las revisiones de Senado.

De acuerdo con las cifras emitidas por parte del ente electoral, el 88,60 % de las circunscripciones en Cámara ya han sido decretadas y los nuevos congresistas electos ya han empezado a recibir sus credenciales. Sin embargo, Cámaras como Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca o Nariño siguen sin estar revisadas en su totalidad.

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En medio de rumores sobre posibles cambios respecto a los resultados de preconteo emitidos en esa misma jornada electoral, el CNE señaló que apenas se están expidiendo resultados y que, por ejemplo, casos como las curules en Bogotá o la conformación del Senado apenas entrarán en revisión.

Sobre diferencias, Quiroz dijo que estas “son mínimas y las reclamaciones las normales que tienen estos procesos. Estamos avanzando con los miembros de la Regisraduría y los delegados de nuestros departamentos tienen instrucciones claras. Hemos avanzado muy rápido”.

#ComunicadoDePrensa 🚨 | Desde @CorferiasBogota, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, anunció la declaración de elecciones y expedición de sus respectivas credenciales a representantes a la Cámara de 14 departamentos y de seis CITREP. pic.twitter.com/YaYtLDN2dO — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 16, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO***

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