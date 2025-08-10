“Los falsos a kilómetros”: así fue el choque entre Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila

Precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila. Foto: Archivo

Así como se han vivido choques entre los precandidatos presidenciales de la izquierda, en la derecha se vio un cruce de mensajes entre los aspirantes de derecha Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, quien le dijo al abogado que mientras él ha defendido a criminales, ella los ha denunciado, por lo que no ve viable una alianza para llegar a la Casa de Nariño bajo una sola candidatura.

En un video publicado por de la Espriella, el precandidato de derecha aseguró que la campaña electoral se trata de cálculos y métricas, mencionando que si Dávila tenía mayor intención de voto, él se sumaría a su aspiración y viceversa.

“Esto es de números y aprobación, que sea el mercado democrático el que escoja el mejor producto. Si Vicky en algún momento está mejor que yo, pues nos vamos con ella. Y estoy seguro de que si es al contrario, ella se viene para acá. Yo la conozco”, expuso de la Espriella en el video.

Esto no es de opiniones, es de números y de aceptación.



Soy tan libertario y demócrata que creo en el libre mercado. Que salgan todos los productos y que sea el pueblo quien elija.



Si Vicky conecta más con la gente, nos vamos con ella. Al final, buscamos lo mismo. 🇨🇴 pic.twitter.com/RMVXHCDLqs — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2025

Sin embargo, Dávila respondió que no tiene en mente sumarse a la candidatura de de la Espriella por “coherencia”, pues en su rol de abogado ha defendido criminales y personas relacionadas con el régimen chavista en Venezuela como Alex Saab.

“No creo en “la mano de hierro” de quienes trabajan para los testaferros de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Nos quieren meter gato por liebre. La coherencia sí importa. Hay que ganar para transformar. No se puede seguir con la corrupción de siempre. Firmeza sí, pero no así“, escribió la precandidata.

No creo en “la mano de hierro” de quienes trabajan para los testaferros de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Nos quieren meter gato por liebre. La coherencia sí importa. Hay que ganar para transformar. No se puede seguir con la corrupción de siempre. Firmeza sí, pero no así. https://t.co/SGCDuNOfkM — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2025

El abogado contestó a los trinos de Dávila y dijo que a pesar de que la política los haya alejado, siempre dispondrá su amistad, agregando que en los 20 años que tienen de conocerse nunca fue reprochado por falta de transparencia.

“Defendí a tu esposo como abogado, así como a Alex Saab, Natalia Ponce de León, Rosa Elvira Cely y muchos más. Mi vida es pública y mi profesión, una vocación sagrada. Espera de mí lo que han dejado los buenos recuerdos de cuando fuimos tan amigos, de cuando hacíamos karaoke y nos sentábamos en familia a departir”, señaló.

Dávila reaccionó publicando un video en el que reiteró sus posturas y planteamientos: “Tú, Abelardo, has defendido criminales, yo los he denunciado. Por eso tenemos caminos distintos. No es nada personal. Es coherencia, principios. Estamos hablando de la presidencia, de rescatar a Colombia de las garras de la extrema izquierda y del narcotráfico, no de hacer karaoke”.

Después del video lanzó un nuevo trino mencionando que no acepta a quienes pagan bodegas para atacar su candidatura mientras hablan positivamente de ella en pública: “No mando a nadie a atacar a otro y menos les pago para que lo hagan. Los falsos a kilómetros”.

No acepto a los que pagan bodegas para atacarme y hablan de mi “bonito” en público. No hago cálculos, hablo de frente. No mando a nadie a atacar a otro y menos les pago para que lo hagan. Los falsos a kilómetros. https://t.co/GmOpSzR0yI — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2025

