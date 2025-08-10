No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Lo único que no se pudo robar fue el teléfono de Uribe”: Centro Democrático a Quintero

El partido de derecha le respondió al exalcalde de Medellín, quien pidió que el expresidente Álvaro Uribe no pueda hacer uso de su celular ni de sus redes sociales mientras está en prisión domiciliaria.

Redacción Política
10 de agosto de 2025 - 04:55 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe y exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Expresidente Álvaro Uribe y exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Foto: Archivo
El partido Centro Democrático le respondió al exalcalde de Medellín Daniel Quintero luego de que el ahora precandidato presidencial informara que pedirá que el exmandatario Álvaro Uribe no pueda usar su celular ni sus redes sociales mientras se encuentra bajo arresto domiciliario.

Desde su cuenta oficial de X, el partido compartió un trino de pocas líneas, pero que probablemente generará una reacción en el precandidato del Pacto Histórico, que asegura que Uribe estaría teniendo “beneficios” luego de ser condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

“Daniel Quintero lo único que no se pudo robar en Medellín fue el teléfono de Uribe, que ahora reclama”, mencionó la colectividad de derecha este domingo, tres días después de haber convocado a marchas a nivel nacional para rechazar la condena de la jueza Sandra Heredia contra el exmandatario.

Desde que su arresto quedó formalizado, Uribe ha compartido varios trinos y dos videos: uno contando que la detención quedó en firme y otro agradeciéndoles a sus seguidores por salir a las calles en su nombre y tirando línea de lo que se viene para la campaña electoral de la derecha.

Y aunque en la condena en primera instancia que ordenó la jueza Heredia no se le prohíbe el uso de dispositivos tecnológicos ni de sus redes sociales, Quintero anunció que pedirá que se le retiren estos “beneficios”.

“Es el colmo. ¿Por qué Uribe tiene privilegios?, ¿por qué puede usar celulares, cámaras? cuando a todos los delincuentes les tienen prohibido eso cuando están en la cárcel, por eso pediré que estos elementos le sean retirados y que si sigue haciendo apología al delito, que tenga una medida intramural”, indicó Quintero, quien comparó el trato que se le da a “Epa Colombia” con el que recibe Uribe.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro viene chocando cada vez con mayor frecuencia con el Centro Democrático, que no solo alega supuestas inconsistencias en el juicio y la condena contra Uribe, sino que también adelanta citas en el exterior para llevar el caso a instancias internacionales. Por ello, Petro les ha llamado “traidores” de la justicia.

Por Redacción Política

Rod(24557)Hace 11 minutos
Porque el EE, se empecina en ser caja de resonancias del Uribismo. El exalcaldes quintero tiene razón, cuando un paso puede seguir utilizando los medios masivos de comunicación; porque no le permitieron a Epa Colombia a seguir usando el tel , porque ? El EE en lugar de avivar el odio entre colombianos, porque no examina su conducta de apoyar a quien invoca una justicia igual para todos los ciudadanos.
Guillermo Torres Mojica(13442)Hace 28 minutos
Nadie sabe para quien trabaja. El CD está catapultando a un candidato que está subiendo en lasa encuestas y que de pronto puede ser el palo en las próxima consulta del PH.
Guillermo Torres Mojica(13442)Hace 29 minutos
El reclamo de Quintero tendrá que ser definido por la Ley. Pues la realidad es que mientras esté vigente el arresto del ex presidente, uno imagina que debe ajustarse a lo que manden las leyes colombianas en una condición de igualdad con todos los detenidos. Así la justicia comprobaría que s actuar no es solo para los de ruana. de otro lado es sorprendente, independiente de todo, la valentía de Quintero de enfrentarse con semejante enemigo. Y eso va a capitalizar muchos votos a favor de él .
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 35 minutos
La justicia de Colombia cada vez mas politizada: lo demuestran el juicio contra Uribe y que un delincuente de esta calaña, como Pinturita, siga libre. Donde esta la fiscalía?
Ray(6jqst)Hace 39 minutos
La sordides de las respuestas de este centro dice de la poca imaginacion y algun nivel intelectual que argumente algo de minima consideracion siquiera. da grima...
