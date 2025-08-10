“Lo único que no se pudo robar fue el teléfono de Uribe”: Centro Democrático a Quintero

Expresidente Álvaro Uribe y exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Foto: Archivo

El partido Centro Democrático le respondió al exalcalde de Medellín Daniel Quintero luego de que el ahora precandidato presidencial informara que pedirá que el exmandatario Álvaro Uribe no pueda usar su celular ni sus redes sociales mientras se encuentra bajo arresto domiciliario.

Desde su cuenta oficial de X, el partido compartió un trino de pocas líneas, pero que probablemente generará una reacción en el precandidato del Pacto Histórico, que asegura que Uribe estaría teniendo “beneficios” luego de ser condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

“Daniel Quintero lo único que no se pudo robar en Medellín fue el teléfono de Uribe, que ahora reclama”, mencionó la colectividad de derecha este domingo, tres días después de haber convocado a marchas a nivel nacional para rechazar la condena de la jueza Sandra Heredia contra el exmandatario.

Daniel Quintero, lo único que no se pudo robar en Medellín fue el teléfono de Uribe, que ahora reclama. — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 10, 2025

Desde que su arresto quedó formalizado, Uribe ha compartido varios trinos y dos videos: uno contando que la detención quedó en firme y otro agradeciéndoles a sus seguidores por salir a las calles en su nombre y tirando línea de lo que se viene para la campaña electoral de la derecha.

Y aunque en la condena en primera instancia que ordenó la jueza Heredia no se le prohíbe el uso de dispositivos tecnológicos ni de sus redes sociales, Quintero anunció que pedirá que se le retiren estos “beneficios”.

“Es el colmo. ¿Por qué Uribe tiene privilegios?, ¿por qué puede usar celulares, cámaras? cuando a todos los delincuentes les tienen prohibido eso cuando están en la cárcel, por eso pediré que estos elementos le sean retirados y que si sigue haciendo apología al delito, que tenga una medida intramural”, indicó Quintero, quien comparó el trato que se le da a “Epa Colombia” con el que recibe Uribe.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro viene chocando cada vez con mayor frecuencia con el Centro Democrático, que no solo alega supuestas inconsistencias en el juicio y la condena contra Uribe, sino que también adelanta citas en el exterior para llevar el caso a instancias internacionales. Por ello, Petro les ha llamado “traidores” de la justicia.

¿Por qué EPA Colombia no puede tener celular y Uribe sí? Como presidente si Dios quiere, me encargaré de buscar la libertad de EPA Colombia. pic.twitter.com/i4OBLi6rTu — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 9, 2025

