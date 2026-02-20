Así funcionan los formularios E-14, foco de la polémica entre Petro y la Registraduría

Resume e infórmame rápido

Los formularios E-14 son la pieza clave de las jornadas electorales en Colombia. Se trata de un documento en el que los jurados reflejan el conteo de los votos de cada mesa, no una, sino tres veces, pues deben llenar a mano tres ejemplares idénticos en los que, además, deben coincidir los resultados.

Tras el cierre de las mesas y el conteo de los votos, la primera copia del E-14 es la que se usa para la transmisión de los datos, un proceso que se hace de manera telefónica o digital y que le permite al país conocer rápidamente, a través de los medios de comunicación, los primeros resultados. Estos datos constituyen el preconteo, el cual no tiene ningún valor jurídico y no sirve para declarar ganadores o perdedores.

Otro de los formularios E-14 es el de los llamados claveros, encargados de custodiar todo el paquete electoral. Esta versión del documento es la que termina en manos de los escrutadores, jueces y notarios encargados de declarar los resultados. El tercer formulario se entrega a delegados de la Registraduría encargados de escanearlos y publicarlos. De acuerdo con esta entidad, este año se conocerán todas las actas de la jornada para garantizar mayor transparencia.

En cada una de las copias de los formularios, los jurados diligencian los datos de identificación de la mesa y el total de votantes, que debe coincidir con el número de certificados de votación entregados. Además, en el mismo documento detallan los votos de cada candidato o lista y los votos en blanco.

En este punto entra en juego la polémica que planteó el presidente Petro por los espacios en blanco, lo que a su juicio abre la puerta a que se puedan manipular los votos, por ejemplo, escribiendo números inexistentes en esas casillas de partidos y candidatos en blanco. Sin embargo, según la Registraduría, en todos los procesos la recomendación es dejar los vacíos.

“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio“, dijo el registrador Hernán Penagos. Y agregó que para esta contienda cuentan con “todos los mecanismos de control. Las actas electorales (formularios E-14) de más de 125.000 mesas de votación se publicarán para consulta de todos los ciudadanos. Además, la Unión Europea acompaña el proceso con una veeduría seria y confiable, participando en los componentes y pruebas técnicas”.

Finalmente, cabe aclarar que, a pesar de que los E-14 son la columna vertebral de las elecciones, no definen, en ninguna de sus versiones, los resultados finales. La última palabra está en los escrutinios, que implican una revisión, con veeduría y participación de los testigos electorales, de todo el paquete electoral. En otras palabras, en este proceso los jueces y notarios designados se encargarán de revisar que todas las cuentas cuadren para declarar resultados.

