Cumbre Gaviria - Uribe: estos son los movimientos de los expresidentes para elecciones

Este viernes, los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunirán en Medellín. No se trata de un evento anecdótico ni meramente social. Los dos, como cabezas de sus respectivos partidos –Liberal y Centro Democrático–, han sostenido conversaciones desde hace ya varias semanas para acercar a sus fuerzas y crear una eventual alianza electoral.

Desde hace ya varios meses, el expresidente Gaviria ha sido el artífice de varias reuniones en aras de crear una coalición para las elecciones de 2026 que, en pocas palabras, le haga frente al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, que ya definió su carta: el senador Iván Cepeda, que obtuvo 1,54 millones de votos en la consulta del pasado domingo. Esos encuentros, la mayoría en la casa del liberal en el norte de Bogotá, han sido con representantes de partidos como La U, Conservador y Cambio Radical. Y, aunque el anuncio oficial se ha alargado por diferencias programáticas y políticas, han causado expectativa de cómo se construirá esa alianza.

Pero la cumbre entre Petro y Gaviria, de hecho, causó reparos entre algunos de los que llevan más tiempo participando en esas conversaciones. En particular, el senador Efraín Cepeda, que busca el aval de los conservadores, manifestó su sorpresa por no haber sido invitado él o su partido al encuentro que habrá este viernes en Medellín. “Me parece muy importante que se hagan estos esfuerzos para poder unir partidos y figuras que hoy están recogiendo firmas. Me llama la atención la exclusión del Partido Conservador Colombiano, nosotros estaremos a la expectativa a ver con quién hacemos coalición, esa será una decisión de la presidenta Nadia Blel, por ahora a esa no nos han invitado”, afirmó en declaraciones a medios.

En todo caso, la esperada foto de Uribe y Gaviria se convertiría en un catalizador que acelere las conversaciones en la derecha, frente a una izquierda que cada vez está más cohesionada para las elecciones, preparando lo que será el “frente amplio”: la coalición que se mediría el próximo 8 de marzo en las urnas para elegir a un candidato único que represente las banderas de la centro izquierda en la primera vuelta presidencial.

Lo cierto es que si de expresidentes se trata, el cónclave de esta semana no es el único movimiento reciente. Siguiendo con el expresidente Uribe –quien fue absuelto en segunda instancia en el proceso judicial en su contra– también ha sostenido reuniones con otros sectores. El ahora oficialmente precandidato Juan Carlos Pinzón contó que fue el expresidente quien tendió el puente entre el exministro de Defensa y la directora de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. Luego de meses de conversaciones, en las que Uribe fue intermediario ante la desconfianza inicial de Betancourt por el papel de Pinzón en el proceso de paz con las Farc, este martes el partido le entregó el aval al también exembajador de Colombia en Estados Unidos.

Adicional a ello, Uribe ha seguido de cerca las conversaciones de los cinco precandidatos del Centro Democrático: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, el senador Andrés Guerra, y Miguel Uribe, para definir cómo se escogerá al candidato único entre ellos. Aunque se sabe que será mediante una encuesta, aún no se conocen detalles como la firma que realizará la medición. Además, el expresidente tendrá la decisión final en lo que concierne a la conformación de las listas al Senado y la Cámara.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos cada vez está más inmerso en las conversaciones electorales. Aunque desde que salió de la Casa de Nariño había marcado cierta distancia de las dinámicas electorales nacionales, en las últimas semanas ha empezado a opinar de manera más activa sobre las elecciones y el presidente Petro, de quien dijo, en entrevista con El Espectador, que “todo lo que ha hecho últimamente tiene un tufillo electoral”. Desde el pasado 16 de octubre, el exmandatario ha publicado videos en sus redes sociales en los que habla, por ejemplo, de la “tercera vía” como una alternativa a la izquierda y a la derecha.

En cuanto a Ernesto Samper, con Poder Popular –su partido al que el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica– también se ha movido. La colectividad se sumó a Unitarios, la fuerza de organizaciones de izquierda que, aunque cercanas al progresismo, decidieron no sumarse al Pacto Histórico.

Reporteros de este diario supieron que Unitarios, junto con otras organizaciones de izquierda como Mais y Fuerza Ciudadana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, avanzan en conversaciones para dos cosas. La primera, presentar una lista abierta al Senado que obtenga entre 1,5 millones y 2 millones de votos, lo que supondría alrededor de diez curules. Y la segunda, concretar la llegada al frente amplio que está moviéndose desde el Pacto Histórico para que personas como la senadora Clara López se mida con Cepeda, Roy Barreras y otros actores de centro e izquierda en una consulta interpartidista para elegir a un candidato único.

Finalmente, los expresidente Iván Duque y Andrés Pastrana, sin ser tan activos como los otros exmandatarios, también han buscado “dar línea”, al menos en la opinión pública, sobre temas como las relaciones de Colombia con Estados Unidos.

