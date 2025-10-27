“Estos acuerdos no pueden ser modificados”: Pizarro lanza dardo a Corcho

La senadora María José Pizarro repsondió a Carolina Corcho en puja por la cabeza de lista en el Senado del Pacto Histórico. Foto: Archivo Particular

La senadora María José Pizarro respondió frontalmente a la exministra Carolina Corcho, luego de que esta pusiera en duda su lugar como cabeza de lista en el Senado del Pacto Histórico. La congresista aseguró que los acuerdos “no pueden ser modificados arbitrariamente” y ratificó su intención de ingresar a las listas a pesar de no haber participado en la consulta del pasado 26 de octubre.

Casi 24 horas después de culminadas las votaciones en las que el petrismo consiguió 2,7 millones de votos en la elección del candidato único para Presidencia, y en la que Corcho obtuvo 678.962 votos, Pizarro reclamó su lugar como la cara que lideraría a la bancada del Senado, acudiendo a los acuerdos firmados entre los partidos.

Según afirmó la legisladora, dentro del Pacto Histórico “todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho quien no asistió a las deliberaciones, y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del Pacto Histórico y de la sociedad que nos acompaña”.

Y es que según se había estipulado de forma interna, los más de 12 precandidatos se alinearían en una sola dirección ante los numerosos interrogantes jurídicos que surgieron en la previa de la consulta del pasado domingo. Fue por esta situación, en la que Colombia Humana y Progresistas no pudieron sumarse a la fusión del Pacto Histórico, que nombres como Gloria Flórez, Gloria Inés Ramírez, Gustavo Bolívar, Susama Muhamad y la propia Pizarro desistieron de su precandidatura presidencial. No obstante, Corcho y Daniel Quintero desistieron y mantuvieron en pie sus intenciones por llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, el caso de la senadora Pizarro fue “exepcional”, pues su retiro se produjo tras un diálogo con el presidente Gustavo Petro, con quien además se habría acordado que la legisladora tendría la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. Esto, además, tenía el aliciente que su movimiento Progresistas para entonces no tenía personería jurídica y su participación en la consulta a del pasado domingo se había desestimado, pues existían numerosas incertidumbres jurídicas por parte el Consejo Nacional Electoral.

El Pacto Histórico ha marcado un hito en la democracia colombiana al implementar una ruta inédita: la elección de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso mediante voto popular directo.



Los resultados son un rotundo triunfo: más de 2.700.000 ciudadanos participaron,… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 27, 2025

