Corcho superó los 600 mil votos y entró a la pelea por la cabeza de lista al Senado

La exministra de Salud Carolina Corcho quedó de segunda en la votación de precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con 666.609 (según el boletín 49) votos cerró Carolina Corcho una campaña que terminó por definirse en los últimos cuatros meses. Después de haber aceptado su derrota ante el senador Iván Cepeda (1’513.762 votos), entra oficialmente a la pelea por la cabeza de la lista al Senado, que se peleará con el senador Wilson Arias (153.437 votos) y Carmen Patricia Caicedo (63.216) —hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo—, las dos personas más votadas en la consulta del Congreso.

Cerca de las seis de la tarde comenzaron a llegar sus seguidores a la sede de Codema y para las 7:30 p. m., a solo 400 metros de donde su contrincante había pronunciado minutos antes su discurso de victoria, habló sobre su campaña. Allí, reiteró su compromiso con el “Gobierno del cambio”, del que hizo parte por ocho meses, y aseguró que “llegará el momento de las mujeres, ya llegó”.

Sugerimos: Consulta de la izquierda: Cepeda pide respetar a Petro; hubo más de 2,6 millones de votos

Sin hacer referencia directa a su jefe político, el presidente Gustavo Petro, mantuvo su discurso en los acuerdos políticos firmados entre todos los aspirantes a la Presidencia del Pacto Histórico. Y, ante una pregunta sobre la posible inclusión de la senadora María José Pizarro como cabeza de lista, aseguró que “no existe el bolígrafo” en esa decisión.

“Todos los dignatarios y dignatarias que va a presentar el Pacto Histórico el próximo año deben ser refrendados por voto popular”, dijo. Previamente, en su discurso, aseguró que “nadie puede estar por encima del pueblo y la decisión popular”.

La precandidata Carolina Corcho aseguró que ninguna persona que no haya hecho parte de la consulta irá en la lista al Senado, en referencia a la posible inclusión de la senadora María José Pizarro en la cabeza. pic.twitter.com/mK4DCFN9yV — María José Barrios F. (@mariabarriosf) October 27, 2025

Aunque su campaña se perfiló en los últimos meses, desde inicios de año Corcho había comenzado a recorrer el país en unas jornadas de pedagogía sobre el proyecto del “Gobierno del cambio”. Y a eso hizo referencia la exministra, quien no contó, a diferencia de su contrincante, con el apoyo de las figuras más reconocidas de la izquierda en el país.

Le puede interesar: Cepeda se impuso en la consulta de la izquierda y será la ficha del petrismo

“Esto es una gesta heroica, construida desde abajo, con las bases, con la voluntad de la gente, financiada por la propia gente. Una campaña absolutamente honorable, transparente, basada en ideas, basada en los movimientos sociales. Inicia aquí un movimiento para cambiar la política en Colombia. Aquí no se apeló a la política tradicional ni al transaccionismo clientelista ni burocrático, fue solo la apelación a la voluntad de la gente, y eso significa una inflexión muy importante en la historia política de este país”, dijo en su discurso.

Corcho no se “bajó del bus” después de la llegada de Cepeda a la contienda y fue de las que mantuvo la defensa a las garantías para la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero —quien se llevó 136.647 apoyos, incluso habiéndose retirado del mecanismo de selección— en la consulta. Y si bien no alcanzó el 30 % de la votación, no será menor el peso que tenga a la hora de pelear por encabezar la lista al Senado.

Felicito al Senador Iván Cepeda que ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo. Honraré la palabra que suscribimos en el acuerdo presentado al país el 19 de julio por los partidos del Pacto… — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 27, 2025

Ese acuerdo político que citó, el firmado el pasado 19 de julio, situó a la persona con la mayor segunda votación entre los aspirantes presidenciales y a la mujer y el hombre más votados en las listas del Senado como el tridente sobre el que el Pacto Histórico tendría que definir por acuerdo esa dignidad. Se trata de un puesto clave, pues es el que el podrá jalar a la ciudadanía para que apoye una lista cerrada que será construida de manera paritaria.

Lea también: En fotos: así fue la jornada de votación de la consulta del Pacto Histórico

Y si bien la mirada del país estará puesta en la próxima consulta del frente amplio este 8 de marzo, tampoco pasará de agache el resultado que llegue a obtener el Pacto Histórico ese mismo día para el Congreso. La meta, como lo ha dicho el jefe de Estado, es tener unas mayorías que les permitan pasar las reformas sociales que han tenido no pocos obstáculos en los últimos meses y, más allá de eso, un probable proyecto de constituyente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.