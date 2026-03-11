Así puede consultar las actas E-14 de todas las mesas de las elecciones del 8 de marzo

Jornada electoral el 8 de marzo en el recinto de Corferias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras avanzan los escrutinios que declararán los resultados oficiales de las elecciones del pasado 8 de marzo, este miércoles la Registraduría Nacional confirmó que ya se pueden consultar las actas E-14 de esas votaciones. Se trata de una etapa del proceso que el registrador Hernán Penagos anunció hace varios meses como parte de las medidas para garantizar la transparencia de los comicios.

Según indicó la entidad, ya se encuentran disponibles en su página oficial todas las actas de todas las mesas de votación, con lo cual cualquier ciudadano o veedor electoral podrá ver los datos consolidados. El anuncio se conoce en medio de los ruidos de algunos candidatos y partidos sobre supuestas irregularidades en el conteo definitivo de los votos.

Si usted quiere consultar las actas E-14, puede hacerlo ingresando a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) y buscando la opción “Resultados Electorales”. En este menú encontrará un botón rojo con la frase “Actas E-14 de Delegados”, el botón blanco con “Actas E-14 de Transmisión” y el botón azul “Escrutinios”. Así mismo, podrá visualizar la opción “Consulta Actas E-14C (claveros)”.

De esta manera, cualquier ciudadano colombiano podrá ver las tres versiones del formulario y compararlas, pues en todas deben coincidir los votos de partidos y candidatos. La plataforma permite descargar las actas por corporación (Senado, Cámara, Consultas y CITREP), seleccionando el departamento, el municipio, la zona, el puesto y finalmente la mesa de votación.

“Para facilitar el ejercicio de verificación por parte de las organizaciones políticas, la Registraduría Nacional les entregó a sus representantes un usuario y una clave para descargar de manera masiva estas actas”, aseguró la Registraduría, que además reiteró que su página web es el único sitio habilitado para realizar la consulta y descarga de las E-14.

