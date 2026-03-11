Cepeda inscribe su candidatura y Valencia define fórmula: así se agita la primera vuelta

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mueven fichas en la carrera presidencial. Foto: El Espectador

Se calienta la elección presidencial en primera vuelta con las movidas de los candidatos que lideran las encuestas y ya se midieron en urnas en las consultas. Por estos días, en todas las orillas el tema de conversación es la elección de fórmulas vicepresidenciales. Mientras Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ya destaparon sus cartas, con Aida Quilcué y José Manuel Restrepo, respectivamente, todo el espectro político está atento a la decisión que tomará hoy Paloma Valencia, quien tiene como principal opción a Juan Daniel Oviedo, pero también baraja otros nombres.

Entre tanto, hoy se inicia la maratón de inscripciones de candidaturas. Iván Cepeda y su fórmula asistirán a la Registraduría esta mañana para oficializar la aspiración. Por otra parte, también se inscribirá Sondra Macollins, mientras que el jueves lo hará el exministro Juan Fernando Cristo desde Cartagena, y el abogado Abelardo de la Espriella en Cali. El viernes se espera que lo hagan Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, quienes no han definido fórmula.

En cuanto a la llave que acompañará a la candidata del Centro Democrático, en las filas de esa campaña aseguran que hoy, antes del mediodía, se conocerá el nombre. Oviedo es el que tiene más fuerza, debido a sus 1,2 millones de votos del domingo pasado y a la sintonía que genera incluso en espectros liberales y progresistas por su defensa de la paz, los derechos laborales, entre otras banderas.

Sin embargo, Valencia no ha logrado sellar la fórmula. El punto pendiente sigue siendo el interrogante sobre qué tanto peso tendrá Álvaro Uribe en las decisiones y qué tan abierto está el uribismo a ceder a las propuestas de Oviedo. Eso sí, Valencia analiza otros nombres y algunos asesores de Oviedo insisten en enfocarse en una segunda candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

En la baraja de Valencia también está el nombre de Juan Manuel Galán, que cumple la condición de cercanía con el centro, pero también suenan figuras como David Luna, Jaime Pumarejo y hasta Katherine Miranda, pues ese nombre lo han propuesto militantes del uribismo que no ven con buenos ojos las condiciones de Oviedo.

Según conoció este diario, en las campañas de Sergio Fajardo y Roy Barreras están esperando el desenlace de la campaña de Paloma Valencia para así mismo mover sus fichas. Barreras ya aseguró que tiene una carta que le dará tranquilidad al país y Fajardo, según sus asesores, también contempla una amplia baraja en la que destacan los nombres de varias mujeres.

Por ahora, son 17 los candidatos a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El viernes se conocerá el tarjetón definitivo de la primera vuelta, en el que ya hay varios nombres con fórmula vicepresidencial incluida: Santiago Botero con Carlos Fernando Cuevas, Clara López con María Consuelo del Río, Mauricio Lizcano con Adriana Ramírez y Miguel Uribe con Luisa Villegas. La carrera presidencial está lanzada, pero es una competencia de fondo.

