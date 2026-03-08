Resultados y preconteo de las elecciones 2026 en tiempo real: así puede consultarlos

Son varias las alternativas a las que puede acceder para la consulta de resultados en las elecciones de este 8 de marzo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras una jornada de votaciones que inició desde las 8:00 a.m y que se extendió hasta las 4:00 p.m., en los más de 125.000 puestos de votación ya iniciaron los procesos para el preconteo en estas elecciones del 2026. Son varias las herramientas a las que puede acceder para la consulta de este proceso, incluida una exclusiva de El Espectador.

El procedimiento inicia con la destrucción de todo el material electoral que no fue usado, para garantizar que una vez cerradas las urnas no apararezcan nuevos votos que alteren el resultado de estas elecciones. Una vez consumado este proceso, los jurados de votación iniciarán con el conteo de los votos. A continuación le explicamos cómo puede estar enterado de este proceso.

Son tres fases en las que se conocerán los resultados de este 8 de marzo. El primero, según han señalado desde la Registrduría, será el de las consultas interpartidistas en el que participan 16 candidatos presidenciales. Ese bloque se divide en tres con la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta por Colombia y el Frente por la Vida.

Esas elecciones dejarán a los tres vencedores como candidatos presidenciales que llegarán a los comicios del 31 de mayo para la primera vuelta en la puja por la Casa de Nariño. Aquí puede consultar en tiempo real los resultados de esas elecciones.

En Senado, votaciones de índole nacional, son 103 curules las que están en disputa y que significarán una importante porción del poder que se repartirá con los resultados de esta tarde. Las bancadas de Centro Democrático y el Pacto Histórico apostaron por listas cerradas con las que esperan acaparar mayorías en esa corporación.

Partidos tradicionales como el Conservador, Liberal, La U o Cambio Radical esperan mantener sus escaños que hoy los ponen como bancadas bisagras en discusiones clave. Aquí puede consultar cómo sería la conformación del nuevo Senado.

Finalmente las votaciones de la Cámara de Representantes tiene en disputa 182 curules. Esa corporación también resulta fundamental para los intereses del gobierno, pero a diferencia del Senado, cada congresista elegido es mediante circunscripción territorial. Son 161 curules ordinarias, 16 curules para víctimas del conflicto, 2 fodescendientes, 1 indígena y 1 para los colombianos en el exterior. Así puede consultar los resultados de estas votaciones.

Herramienta oficial de la Registraduría

A partir de las 4:00 p. m. la Rregistraduría Nacional también habilitó su aplicación para la consulta en tiempo real de estos resultados. Allí estarán consolidados tanto los procesos de las consultas interpartidistas como del Senado y de la Cámara.

Para acceder a este aplicativo solamente tendrá que descargarlo a través de los canales oficiales de la Registraduría o mediante este link en Play Store par dispotivios Android o la AppStore de Apple. Una vez descargado, un botón rojo será el desplegable con el que pueda navegar entre Senado, Cámara, Consultas y votaciones Citrep. Además, el mismo aplicativo estará notificando de forma inmediata la publicación de nuevos boletines.

