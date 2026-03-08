¿Cuánto ganan un senador y representante a la Cámara en 2026? Estos son sus salarios

El Congreso está compuesto de 285 escaños que se eligen en estas elecciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este 8 de marzo se abrieron las urnas a nivel nacional para elegir al nuevo Congreso. Este se posesionará el 20 de julio de 2026, y además de tener un número menor de congresistas —pues Comunes ya no tendrá un puesto asegurado, sino que entrará a competir en las urnas—, también habrá otro cambio: quienes ocupen esas curules a partir de esa fecha ganarán menos de lo que reciben los actuales legisladores.

¿La razón? El decreto 0030 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, dejó en firme la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a partir del nuevo periodo legislativo. Este se instauró con el decreto 2170 de 2013, que sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial de servicios equivalente, en ese momento, a COP 7 millones.

Actualmente, ese monto ascendería a los COP 16 millones, que se restaría a los COP 52 millones que reciben actualmente los legisladores. En pocas palabras, el salario de esos nuevos legisladores sería de COP 36 millones.

En ese momento, el argumento central del Gobierno para reducir el monto fue que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y la realidad económica del país”. Y sumado a eso, se señaló que hace “imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo”.

“Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el párrafo final de las consideraciones del Ejecutivo de Gustavo Petro.

La medida generó diversas reacciones. Desde varias bancadas, incluidas de oposición, aplaudieron la medida, asegurando que se trató de “deuda” saldada tras las numerosas iniciativas legislativas que terminaron hundiéndose en el Congreso. Pero hubo quienes se opusieron a la reducción, asegurando que se trababa de una “medida populista” que no reconocía el trabajo de los legisladores.

En todo caso, los 285 congresistas que sean elegidos en estas elecciones (283 este 8 de marzo y los dos restantes en las elecciones presidenciales), recibirán el salario de COP 36 millones tras ese ajuste.

