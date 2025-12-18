Petro denuncia que software clave para la Dian está “hecho para robar”

Presidente dice que se han perdido COP 8 billones en posible corrupción en la Dian. Foto: Ovidio González / Presidencia

El presidente Gustavo Petro se dirigió al país este jueves para denunciar posibles hechos de corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La declaración coincidió con el asesinato del director seccional de esta entidad en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, caso al que se refirió el jefe de Estado.

Según explicó el jefe de Estado en ese municipio del Valle la Dian “ha sido tomada por una banda mafiosa” que podría incluir integrantes de la misma Dian y que, probablemente, sería responsable del asesinato de Calao González.

Al margen de este caso, la declaración del presidente se enfocó en la denuncia sobre la posible existencia de una red de corrupción en la Dian para favorecer el contrabando. Según explicó, se trataría de una mafia que adultera los sistemas para hacer modificaciones que permiten el contrabando técnico. En las investigación también se encontró que se estarían modificando los datos de las empresas de contrabando para hacerlas pasar por entidades y que la mercancía no sea controlada.

Según el presidente, una de las causas del problema es que los códigos son “vetustos” y permiten el contrabando. Además, señaló que quienes están detrás de la trama hay ingenieros expertos en modificar los sistemas. En este punto relacionó con la denuncia a alias “Papá Pitufo”, considerado el zar del contrabando, y aseguró que en el caso estarían relacionadas sus empresas.

Por otra parte, el presidente dijo que tras la investigación se ordenó abrir una investigación a 116 funcionarios de la Dian. También señaló que no es una, sino cerca de cinco bandas, la más grande dirigida por “Papá Pitufo”. Así mismo, aseguró que estas organizaciones vendrían desde 10 años atrás o más y que algunos implicados serían funcionarios de carrera que no son fáciles de remover.

