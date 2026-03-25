Así quedó el tarjetón para la primera vuelta del 31 de mayo: Cepeda es el 1 y Murillo el 14

Así quedó el tarjetón para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A dos meses y seis días para la primera vuelta presidencial la Registraduría Nacional llevó a cabo el sorteo del tarjetón en el que los colombianos votarán el próximo 31 de mayo. El evento sorteó las posiciones en las que aparecerán los 14 aspirantes por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia y dejó en primera casilla a Iván Cepeda, mientras que en la última posición será ubicado Luis Gilberto Murillo.

Fueron dos fases las que comprendieron este sorteo. La primera sirvió para esclarecer el orden en el que serían sorteados los candidatos y el segundo ya designó las casillas a ocupar con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

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A esta cita asistieron figuras que quieren precisamente buscan la Presidencia como Roy Barreras, Carlos Caicedo y Sondra Macollins, mientras que en la mayoría de los casos fueron delegados los que atendieron a la suerte para sus respectivas campañas.

Así quedó el tarjetón:

1. Iván Cepeda - Aída Quilcué

2. Clara López - María Consuelo del Río

3. Claudia López - Leonardo Huerta

4. Santiago Botero - Carlos Fernando Cuevas

5. Abelardo de la Espriella - José Manuel Restrepo

6. Mauricio Lizcano - Pedro de la Torre

7. Miguel Uribe Londoño - Luisa Fernanda Villegas

8. Sondra Macollins Garvin - Leonardo Karam Helo

9. Roy Barreras - Martha Lucía Zamora

10. Carlos Caicedo - Nelson Javier Alarcón

11. Gustavo Matamoros - Mila María Paz

12. Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo

13. Sergio Fajardo - Edna Bonilla

14. Luis Gilberto Murillo - Luz María Zapata

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. #Elecciones2026🗳️ #YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/29PpFVuPjt — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 25, 2026

Este sorteo se desarrolla dos semanas después de las elecciones del 8 de marzo, que reconfiguraron el mapa electoral y dejaron al Pacto Histórico como la fuerza con más curules en el Congreso, seguido por el Centro Democrático. Además, también se presenta luego de las consultas interpartidistas que aseguraron plaza en primera vuelta a Paloma Valencia, ganadora de la llamada Gran Consulta por Colombia; Claudia López, ganadora en la Consulta de las Soluciones; y Roy Barreras, quien logró la mayor votación en el Frente por la Vida.

Entre el 9 y el 13 de marzo, la mayor parte de los candidatos restantes registraron sus postulaciones. Figuran entre ellos Iván Cepeda -quien no pudo participar en la consulta de la izquierda por decisión del Consejo Nacional Electoral-, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Clara López, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño; Santiago Botero; Sondra Macollins, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros.

Con los ajustes finalizados, este miércoles se delineó la ubicación de candidatos y candidatas. Todo esto en medio de alianzas, debates y sondeos que definirán el avance de cada uno de los aspirantes de cara a la primera vuelta.

Modificaciones y ajustes posteriores

Según señaló el registrador Hernán Penagos, ya no existe cabida para modificaciones de esta tarjeta electoral, salvo los posibles cambio de logo que ya se encuentran en estudio por parte del Consejo Nacional Electoral.

Ahora bien, en el caso de posibles renuncias, Penagos enfatizó que es posible la eliminación de la fórmula, pero se dejaría la el espacio en blanco. Eso sí, eso solo será posible en caso de movimientos que se presenten antes del 18 de abril, día en el que iniciará la impresión de todo el material electoral. En caso de que se presenten renuncias posteriores, la imagen aparecerá en el tarjetón aunque los votos no serán validados.

Finalmente Penagos también destacó que para estas elecciones no se presentaron movimientos promotores del voto en blanco, por lo que solamente habrá una casilla habilitada para este fin.

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