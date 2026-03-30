Así quedó la Cámara 2026-2030: lista completa de representantes tras los escrutinios

Tras más de tres semanas de las votaciones de las elecciones legislativas, el país empieza a conocer el panorama definitivo de la conformación del Congreso para los próximos cuatro años. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, dio a conocer este lunes que, salvo los casos de Chocó y Cundinamarca, ya se tienen claros los nombres de los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes.
Para el caso de Chocó, lo único que falta es dirimir algunos desacuerdos de los escrutinios, decisión que quedó en manos de la sala plena de la autoridad electoral. Y en Cundinamarca, a pesar de que ya se habían dado por terminados los escrutinios, algunas reclamaciones obligaron a reanudar el proceso.
De acuerdo con Quiroz, con este balance se confirma que las elecciones del 8 de marzo tuvieron garantías y que cada partido y los candidatos ya saben cuántos votos obtuvieron y la implicación que tendrán para la conformación de una cámara con 181 curules, más una que se definirá en las presidenciales con la segunda fórmula más votada.
Por otra parte, desde el próximo lunes iniciará el proceso de escrutinio nacional para el Senado, con el que se definirá la suerte de 102 curules.
Lista completa de representantes a la Cámara 2026-2030
Amazonas
- Mónica Karina Bocanegra Pantoja Partido Liberal Colombiano
- Orlando Rayo Acosta Coalición La Voz Del Amazonas
Antioquia
- Camilo Andrés Gómez Mosquera Partido Liberal Colombiano
- Diver Ney Franco Tejada Partido Liberal Colombiano
- Jaime Alonso Cano Martínez Partido Conservador Colombiano
- Luis Miguel López Aristizábal Partido Conservador Colombiano
- Andrés Felipe Guerra Hoyos Partido Centro Democrático
- José Gregorio Orjuela Pérez Partido Centro Democrático
- Melissa Orrego Eusse Partido Centro Democrático
- Óscar Darío Pérez Pineda Partido Centro Democrático
- Ana Ligia Mora Martínez Partido Centro Democrático
- Juan David Zuluaga Zuluaga Partido Centro Democrático
- Jhon Jairo Berrío López Partido Centro Democrático
- Luis Guillermo Patiño Aristizábal Creemos
- Simón Molina Gómez Creemos
- Nataly Vélez Lopera Coalición Cr -Lau-Msn-Oxi
- Hernán Muriel Pérez Movimiento Político Pacto Histórico
- Luz Verónica Estrada Holguín Movimiento Político Pacto Histórico
- David Alejandro Toro Ramírez Movimiento Político Pacto Histórico
Arauca
- Germán Rogelio Rozo Anís Partido Liberal Colombiano
- Manuel Alexánder Pérez Rueda Partido Centro Democrático
Atlántico
- Jezmi Lizeth Barraza Arraut Partido Liberal Colombiano
- César Antonio Barrera Vergara Partido Liberal Colombiano
- Estefanel Gutiérrez Pérez Partido Cambio Radical
- Welfran Junior Mendoza Torres Partido Cambio Radical
- Samir Eduardo Radi Chemas Partido Cambio Radical
- Jaime Arturo Santamaría Acosta Movimiento Político Pacto Histórico
- Andrea Camila Vargas De La Hoz Movimiento Político Pacto Histórico
Bogotá
- Bleidy Del Carmen Pérez Ballestas Partido Liberal Colombiano
- Catherine Juvinao Clavijo Partido Alianza Verde
- Mauricio Andrés Toro Orjuela Partido Alianza Verde
- Daniel Felipe Briceño Montes Partido Centro Democrático
- José Jaime Uscátegui Pastrana Partido Centro Democrático
- David Gerardo Cote Rodríguez Partido Centro Democrático
- Nelly Patricia Mosquera Murcia Partido Centro Democrático
- Jesús Salim Lorduy Martínez Partido Centro Democrático
- Luz Marina Gordillo Salinas Partido Centro Democrático
- Carol Stefanny Borda Acevedo Movimiento Salvación Nacional
- María Fernanda Carrascal Rojas Movimiento Político Pacto Histórico
- Laura Daniela Beltrán Palomares Movimiento Político Pacto Histórico
- María Del Mar Pizarro García Movimiento Político Pacto Histórico
- Daniel Mauricio Monroy Hernández Movimiento Político Pacto Histórico
- Heráclito Landinez Suárez Movimiento Político Pacto Histórico
- Claudia Teresa Romero Nader Movimiento Político Pacto Histórico
- Jairo León Vargas Movimiento Político Pacto Histórico
- Gabriel Becerra Yáñez Movimiento Político Pacto Histórico
Bolívar
- Yolanda Wong Baldiris Partido Liberal Colombiano
- María Camila Salas Salas Partido Conservador Colombiano
- Juliana Aray Franco Partido Conservador Colombiano
- Andrés Guillermo Montes Celedón Partido Conservador Colombiano
- José Ricardo Ardila Pinedo Coalición Centro Democrático – Mira
- Amaury Julio Pérez Coalición Pacto Histórico Bolívar
Boyacá
- Héctor David Chaparro Chaparro Partido Liberal Colombiano
- Yamit Noé Hurtado Neira Partido Alianza Verde
- Jaime Raúl Salamanca Torres Partido Alianza Verde
- Eduar Alexis Triana Rincón Partido Centro Democrático
- José Luis Bohórquez López Coalición Pacto Histórico Boyacá
- Íngrid Marlen Sogamoso Alfonso Coalición Partido Conservador - Movimiento Salvación
Nacional
Caldas
- José Octavio Cardona León Partido Liberal Colombiano
- Juan Manuel Londoño Jaramillo Partido Conservador Colombiano
- Manuel Orlando Correa Bedoya Partido Alianza Social Independiente – ASI
- Mateo Hidalgo Montoya Coalición Centro Democrático - Partido De La U
- Santiago Osorio Marín Coalición Pacto Histórico Alianza Verde
Caquetá
- Leonardo Ramón Ramírez Coalición Revive Caquetá 2.0
- Juan Pablo Duque González Coalición Caquetá

Casanare
- Álvaro Patiño Arledy Partido Centro Democrático
- Diego Fernando García Alfonso Coalición Alianza por Casanare
Cauca
- Édgar Gómez Castillo Partido Liberal Colombiano
- Jorge Hernán Bastidas Rosero Movimiento Político Pacto Histórico
- Luz Miryan Moncayo Movimiento Político Pacto Histórico
- Víctor Andrés Armero Hernández Coalición Fuerza Cauca
Cesar
- Mello Castro González Partido Liberal Colombiano
- Alfredo Ape Cuello Baute Partido Conservador Colombiano
- Carlos Gumercindo De La Peña Durán Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Alexandra Pineda Ortiz Coalición Pacto Histórico Cesar
Córdoba
- Nicolás Antonio Barguil Cubillos Partido Conservador Colombiano
- José Luis Abdala Olivera Partido Cambio Radical
- Juan David Rangel Yanez Coalición Pr1Mero Córdoba
- Martha Isabel Ruiz Solera Coalición Pr1Mero Córdoba
- Luis Fernando Ballesteros Meza Coalición Pacto Histórico Córdoba
Guainía
- Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cambio Radical
- Jhonn Alexánder Molina Betancur Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
Guaviare
- Alexánder Harley Bermúdez Lasso Partido Liberal Colombiano
- Jorge Alexánder Quevedo Herrera Partido Conservador Colombiano
Huila
- Flora Perdomo Andrade Partido Liberal Colombiano
- Lucy Mireya Bravo Obando Partido Liberal Colombiano
- Julio César Triana Quintero Partido Cambio Radical
- Lourdes Paola Mateus Serrano Coalición Pacto Histórico Huila
La Guajira
- Juan Loreto Gómez Soto Partido Conservador Colombiano
- Jorge Armando Figueroa Angarita Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
Magdalena
- Kelyn Johana González Duarte Partido Liberal Colombiano
- Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa Partido Conservador Colombiano
- Chadan Francisco Rosado Taylor Partido Centro Democrático
- Elizabeth Sabina Molina Campo Coalición Demócrata Amplia Por La Paz
- José Felipe Hernández Polo Coalición Pacto Histórico Magdalena
Meta
- Milton Virgilio Carreño Sánchez Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Daruin Castellanos Romero Partido Centro Democrático
- María del Carmen Mayusa Cruz Coalición Pacto Histórico - Frente Amplio
Nariño
- Carlos Alberto Pantoja Cortés Partido Conservador Colombiano
- Erick Adrián Velasco Burbano Movimiento Político Pacto Histórico
- Rosita Rosaurina Guevara Rosero Movimiento Político Pacto Histórico
- Christian Hosep Palacios Ledezma Movimiento Político Pacto Histórico
- Alejandra Gabriela Abasolo Gómez Avancemos Nariño
Norte De Santander
- Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán Partido Liberal Colombiano
- José Luis Duarte Contreras Partido Conservador Colombiano
- Eimy Julieth Suárez González Partido Cambio Radical
- Diana Carolina Riveros Páez Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Juan Felipe Corzo Álvarez Partido Centro Democrático
Putumayo
- Miguel Ángel Rubio Coalición Pacto Verde Putumayo
- Diego Fernando Zambrano Coalición Putumayo También es Colombia
Quindío
- John Édgar Pérez Rojas Partido Cambio Radical
- Jesús Armando Bedoya Rodríguez Coalición Centro Democrático - Partido Conservador
- Miguel Ángel Grisales Suárez Coalición Pacto Histórico Quindío
Risaralda
- José Fredy Arias Herrera Partido Liberal Colombiano
- José Durgues Espinosa Martínez Coalición Centro Democrático – Mira
- Franyela Bermúdez Serna Partido De La U - Cambio Radical
- Fernando Arias Cardona Coalición Pacto Por Risaralda
San Andrés Y Providencia
- Elizabeth Jay-Pang Díaz Partido Liberal Colombiano
- Jorge Méndez Hernández Partido Cambio Radical
Santander
- Mario José Carvajal Jaimes Partido Liberal Colombiano
- Guillermo León Blanco Valencia Partido Conservador Colombiano
- Diego Fran Ariza Pérez Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Jonathan Eduardo Pineda López Partido Centro Democrático
- Miguel Ángel Pinto Rueda Partido Centro Democrático
- Camilo Alfonso Torres Prada Coalición Pacto Histórico – Santander
- Yolanda Silva Romero Coalición Pacto Histórico - Santander
Sucre
- Pedro Antonio Paternina Gulfo Partido Liberal Colombiano
- Milene Jarava Díaz Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Alejandro De La Ossa Lacayo Partido Político La Fuerza
Tolima
- Guillermo Ignacio Alvira Acosta Partido Conservador Colombiano
- Delcy Esperanza Isaza Buenaventura Partido Conservador Colombiano
- José Alejandro Martínez Sánchez Partido Conservador Colombiano
- Carlos Edward Osorio Aguiar Partido Centro Democrático
- Marco Emilio Hincapié Ramírez Coalición Pacto Verde Por El Tolima
- Renso Alexánder García Parra Coalición Pacto Verde Por El Tolima
Valle Del Cauca
- Víctor Manuel Salcedo Guerrero Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Luis Alfonso Chavez Rivera Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
- Santiago Castro Gómez Partido Centro Democrático
- Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo Partido Centro Democrático
- Juan Pablo Rojas Suárez Coalición Ahora Colombia
- Hernando González Coalición CR-CJL-Liga De Gobernantes
- David Pinilla Calero Coalición Liberal - Colombia Renaciente
- Alfredo Mondragón Garzón Movimiento Político Pacto Histórico
- Ana Leidy Erazo Ruiz Movimiento Político Pacto Histórico
- Jorge Augusto Palacio Garzón Movimiento Político Pacto Histórico
- Laura Isabel Vera Zapata Movimiento Político Pacto Histórico
- Carlos Eduardo Arizabaleta Corral Movimiento Político Pacto Histórico
- Paola Andrea Quiñones D´Haro Movimiento Político Pacto Histórico
Vaupés
- Óscar Fabián Espinosa Torres Partido Alianza Social Independiente - ASI
- Camilo Esteban Ávila Morales Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
Vichada
- Luis Carlos Álvarez Morales Partido Liberal Colombiano
- Juan David Londoño Arango Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U
