Partidos políticos definirán sus apoyos hacia los presidenciables después de semana santa

De izquierda a derecha: German Vargas Lleras, César Gaviria, Efraín Cepeda y Clara Luz Roldán. Foto: Archivo Particular

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La semana santa no solo será un periodo de receso para las actividades legislativas del Congreso, sino que será un puente para los partidos que no se han subido al bus de un presidenciable y decidir su rumbo a dos meses de elegir un nuevo presidente o dos finalistas que se enfrenten en la segunda vuelta.

La semana de reflexión la han llamado varios miembros de estas colectividades, entre las que están los conservadores, liberales, La U y Cambio Radical. La mayoría de estas bancadas tuvieron reuniones para conversar sobre sus apoyos a los presidenciables que tienden sus puentes hacia ellos. En medio de las consideraciones, decidieron todos dar a conocer su decisión después del 6 de abril.

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Cambio Radical es uno de los partidos que se encuentran en una encrucijada por su futuro político. Allí existen dos candidaturas que tienen favoritismos para llevarse su bendición y, pese a los roces que esa división genera, uno de los legisladores que se quemó el pasado 8 de marzo dijo que esto “no genera enfrentamientos, sino un diálogo entre sectores opuestos con preferencias”. Entre las voceras de ambas campañas están Carolina Arbeláez con Paloma Valencia y Lina Garrido con Abelardo de La Espriella; claro, no están solas en sus bandos y hay más parlamentarios en las mismas tareas.

A pesar de tener una reunión de bancada el 18 de marzo, no tomaron ninguna decisión frente a la adhesión. El encuentro se dio el mismo día que De La Espriella anunció que no recibiría apoyos de partidos tradicionales, en medio de una estrategia para fortalecer su imagen de outsider. Se espera que los candidatos sean dejados en libertad o elijan un candidato de la derecha a mediados de abril.

Otra colectividad que se encuentra indecisa sobre a qué candidato adherirse es La U. En esta colectividad están estudiando los mismos perfiles; algunos miembros de la bancada se reunieron con Valencia para tender puentes. El representante Víctor Salcedo confirmó con El Espectador que “hay una renovación del 60 % del Congreso y habrá que escuchar también las voces de las actuales bancadas para mirar a ver hacia dónde encaminamos el apoyo de cara a las presidenciales”.

En este partido, De La Espriella habría tenido en su ramillete vicepresidencial a la directora de La U, la exgobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Aunque De La Espriella negó estos acercamientos tras presentar a José Manuel Restrepo como su coequipero.

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En las filas del Partido Conservador están en los mismos análisis y esperan tomar una decisión después de semana santa; lo que se busca es que para los primeros días de abril se cite a una reunión de bancada, electa y saliente, para analizar todos los escenarios. El debate interno también gira en torno a los aspirantes del Centro Democrático y Salvación Nacional, pero en un sector de la cúpula azul se ve con mejores ojos la aspiración de Valencia; incluso, ya se han dado encuentros privados.

En militancias más fraccionadas por elegir un bando están los liberales y verdes. En las toldas rojas, el fraccionamiento marca la parada; figuras como Miguel Ángel Pinto apoyan desde lo programático a Paloma Valencia y Mauricio Gómez Amín, que terminó en la campaña de De La Espriella. Aun así, hay liberales a los que les suena la idea de irse con Cepeda.

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En medio de las divisiones, la Alianza Verde se decide entre Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Claudia López e incluso Paloma Valencia.

Con Iván Cepeda están los senadores Ariel Ávila, León Fredy Muñoz, Inti Aspriella y los representantes Santiago Osorio y Martha Alfonso. Pero esa no es la única vía. El que a partir del 20 de julio será el bloque mayoritario liderado por el gobernador Carlos Amaya, que logró ubicar a ocho de sus fichas en el Congreso, también analiza escenarios que expondrá ante la Dirección Nacional del partido el próximo 13 de abril.

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