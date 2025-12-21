Así respondió Paloma Valencia a la invitación para entrar a “Gran Consulta” de centroderecha

La senadora Paloma Valencia habló de su posible ingreso a la "gran consulta" de centroderecha. Foto: Óscar Pérez

Luego de que varios integrantes de la llamada “Gran Consulta” presidencial le dieran la bienvenida a Paloma Valencia a esta alianza, ella se pronunció en sus redes al respecto. Los seis aspirantes de este bloque señalaron que se reunieron con la ficha del Centro Democrático y que ella expresó su interés de participar en un mecanismo de elección para llevar a un solo candidato de centroderecha a la primera vuelta.

“Bienvenida, Paloma Valencia, a #LaGranConsulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva”, aseguró el precandidato Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. “Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, dijo David Luna.

Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia 🇨🇴 nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con… pic.twitter.com/FFM5YwTNYe — LaGranConsulta (@GranConsulta) December 21, 2025

Sin embargo, la senadora Valencia también publicó un mensaje en sus redes aclarando que, si bien está dispuesta a conversar con ellos, aún no hay una decisión tomada. “Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animado”, dijo la aspirante del uribismo.

Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad.



Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo @CeDemocratico esté conforme y animada. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 21, 2025

En las filas del Centro Democrático aseguran que la decisión también depende, en parte, de la ruta política que trace el expresidente Álvaro Uribe, quien en un principio pidió una gran consulta de oposición, pero en los últimos días le ha abierto la puerta a una encuesta. Esto último obedece a que la eventual consulta no incluirá a dos de las figuras que mejor marcan en las encuestas, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

Desde la “gran consulta” esperan que otros aspirantes de centroderecha también se sumen a la propuesta. Daniel Palacio, exministro del Interior, ya confirmó que está dispuesto a sumarse a ese grupo. Los promotores de esta iniciativa también le han hecho llamados a figuras como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.

Sin embargo, en la última semana la consulta también recibió varios reveses por cuenta de la negativa de varios partidos tradicionales a medirse en las urnas en marzo. El Conservador, Cambio Radical y el Liberal se bajaron de ese bus y señalaron que, por ahora, se centrarán en sus campañas al Congreso.

Y es que los conservadores, por otra parte, siguen sin tener un candidato presidencial, dentro de un ramillete de cinco opcionados entre los que se encuentra su nuevo presidente Efraín Cepeda, que tomó por cuarta vez las riendas del conservatismo. En medio de esa pelea también se ha puesto en interrogante la candidatura por este partido del excontralor Carlos Felipe Córdoba.

