Política
Elecciones 2026

Así respondió Paloma Valencia a la invitación para entrar a “Gran Consulta” de centroderecha

La senadora y candidata del Centro Democrático confirmó que se reunió este domingo con Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Se refirió a su participación en la consulta de este sector el próximo 8 de marzo.

Redacción Política
21 de diciembre de 2025 - 07:11 p. m.
La senadora Paloma Valencia habló de su posible ingreso a la "gran consulta" de centroderecha.
La senadora Paloma Valencia habló de su posible ingreso a la "gran consulta" de centroderecha.
Foto: Óscar Pérez
Luego de que varios integrantes de la llamada “Gran Consulta” presidencial le dieran la bienvenida a Paloma Valencia a esta alianza, ella se pronunció en sus redes al respecto. Los seis aspirantes de este bloque señalaron que se reunieron con la ficha del Centro Democrático y que ella expresó su interés de participar en un mecanismo de elección para llevar a un solo candidato de centroderecha a la primera vuelta.

“Bienvenida, Paloma Valencia, a #LaGranConsulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva”, aseguró el precandidato Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. “Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, dijo David Luna.

Lea también: Integrantes de la “Gran Consulta” esperan por anuncio de Paloma Valencia

Sin embargo, la senadora Valencia también publicó un mensaje en sus redes aclarando que, si bien está dispuesta a conversar con ellos, aún no hay una decisión tomada. “Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animado”, dijo la aspirante del uribismo.

En las filas del Centro Democrático aseguran que la decisión también depende, en parte, de la ruta política que trace el expresidente Álvaro Uribe, quien en un principio pidió una gran consulta de oposición, pero en los últimos días le ha abierto la puerta a una encuesta. Esto último obedece a que la eventual consulta no incluirá a dos de las figuras que mejor marcan en las encuestas, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

No se pierda: Casa de Nariño apunta hacia la seguridad para esquivar un golpe electoral en 2026

Desde la “gran consulta” esperan que otros aspirantes de centroderecha también se sumen a la propuesta. Daniel Palacio, exministro del Interior, ya confirmó que está dispuesto a sumarse a ese grupo. Los promotores de esta iniciativa también le han hecho llamados a figuras como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.

Sin embargo, en la última semana la consulta también recibió varios reveses por cuenta de la negativa de varios partidos tradicionales a medirse en las urnas en marzo. El Conservador, Cambio Radical y el Liberal se bajaron de ese bus y señalaron que, por ahora, se centrarán en sus campañas al Congreso.

Y es que los conservadores, por otra parte, siguen sin tener un candidato presidencial, dentro de un ramillete de cinco opcionados entre los que se encuentra su nuevo presidente Efraín Cepeda, que tomó por cuarta vez las riendas del conservatismo. En medio de esa pelea también se ha puesto en interrogante la candidatura por este partido del excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Por Redacción Política

AbiertoEE

 

Felipe(dw15k)Hace 6 minutos
¿Alcanzará para un caldo o al menos un consomé tanta godarria junta que no sabe cómo recuperar el botín de la administración estatal con el que tan bueno han vivido durante décadas? ¿Se tragarán los colombianos el cuento de que la centro derecha tiene algo de centro, el nuevo liberalismo algo de liberalismo y el Centro Democrático algo de centro y de democrático?
pedrito opinador(59003)Hace 33 minutos
Paloma en esa consulta no tienen contendor. Es toda un Condor. La primera mujer Presidente de Colombia. Todo un lujo
Ccdaw(0kmc6)Hace 57 minutos
Campaña para dejarse ver de Uribe. A ver si sumándose pasan del margen de error (3%).
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 1 hora
¡Viva, la Gran pequeñísima consulta!. Lo grave es que, con un 4% o 5% del máximo de electores decididos a apoyarlos, están fritos.
