Así se preparan los partidos para la semana de reflexión que definirá apoyos presidenciales

De izquierda a derecha: German Vargas Lleras, César Gaviria, Efraín Cepeda y Clara Luz Roldán. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A falta de poco más de dos meses para el llamado a urnas que definirá el pulso por la sucesión de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, los partidos que aún no tienen candidato se mueven sigilosamente para buscar consensos en sus bancadas. En juego están los votos que podrían mover importantes caciques del Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde y La U.

La bancada conservadora se reunió este miércoles para analizar los resultados del pasado 8 de octubre y para tantear cómo están las cargas para el pulso presidencial. De ese primer encuentro no salieron decisiones de fondo, pero lo cierto es que varios dejaron sobre la mesa los nombres de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella como sus posibles fichas.

Lea también: Estos son los cuatro ejes de la investigación de la Presidencia sobre aviones Hércules

Hasta el momento, según fuentes de ese partido, ninguno de los dos tiene mayorías, por lo cual se espera que durante la Semana Santa se den diálogos en busca de un nombre. Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, señaló que por ahora está descartado dejar en libertad a los integrantes, pues se espera una decisión que los haga ver unidos como partido.

No solo los conversadores tomarán la Semana Santa como momento de reflexión electoral, pues de hecho la mesa directiva del Senado confirmó que la próxima semana no habrá sesiones, lo que facilitará las reuniones y consultas de otras fuerzas como Cambio Radical y la Alianza Verde.

No se pierda: Este es el tarjetón para la primera vuelta: las campañas quieren afianzar nuevas alianzas

Esta última colectividad ya tiene claro que sus congresistas se moverán en diferentes sentidos. Por un lado están los llamados verdes petristas, que durante los últimos cuatro años han acompañado las reformas sociales y ahora aterrizarán en la campaña de Iván Cepeda. En estas toldas, la movida más reciente la protagoniza Ariel Ávila, senador que ya confirmó su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

Esta es la campaña presidencial que apoyará el equipo del #AVotoLimpio mi familia y yo. 🇨🇴💪🏻 pic.twitter.com/xZY3vESt12 — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) March 26, 2026

Cambio Radical ya tuvo el pasado 18 de marzo una reunión de su bancada actual y la electa, con el fin de analizar los resultados de las elecciones del 8 de marzo y determinar cuál será el camino a seguir de cara a los comicios presidenciales. El evento estuvo marcado por el anuncio del candidato Abelardo de la Espriella de no aceptar apoyo de partidos tradicionales, lo que sorprendió a varios que querían llevar toda la estructura del partido a esa apuesta.

La U también se reunió para establecer cuáles serán los movimientos y alianzas con otras fuerzas. Fuentes de esta colectividad le dijeron a El Espectador que durante la cita también se habló sobre la postura que se debe tomar de cara a la primera vuelta, y que incluso se abordó de qué manera se asumen las señales que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha enviado para conquistar a su base. En la cita no se tomó ninguna decisión y se dejó la puerta abierta a escuchar “otras ofertas” y analizarlas en los próximos días.

Los liberales van por un camino similar y se espera que el jefe político de este sector, César Gaviria, tenga peso al menos en la decisión de los senadores electos, pues en la pasada elección del 8 de marzo logró la elección de varios cercanos, mientras que algunos de sus contradictores internos se quemaron. A partir del próximo 6 de abril, el país conocerá cómo jugarán sus cartas estos partidos y qué candidatos tendrán más apoyos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.