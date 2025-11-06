Acercamientos con Roy Barreras causan nuevas divisiones internas en La U

Exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2026, por su partido Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras varios partidos buscan acordar una única coalición que evite la dispersión de los votos en las elecciones presidenciales de 2026, en La U comienzan a darse grietas que comprometería la apuesta de la colectividad para el próximo año. A la pelea del representante Julián López, presidente de la Cámara, con la gobernadora Dilian Francisca Toro, líder del partido, se suman las fracciones que hay por el acercamiento de un sector de la bancada con el exembajador en Reino Unido y exsenador Roy Barreras, quien desde 2021 tuvo un significativo acercamiento con el presidente Gustavo Petro, cuando este apenas era candidato.

Los acercamientos de Barreras y La U empezaron a comienzos de octubre pasado, cuando el primero envió una carta al que fuera su partido –y del que llegó a ser director entre 2012 y 2013– buscando pista. En la misiva aseguró que él podría ayudar a “retomar” la vocación de poder de la colectividad: “Es hora de que el partido de la U vuelva a ser un partido de gobierno”. Aunque días después, el 20 de octubre, Barreras lanzó su candidatura con su partido, Fuerza de la Paz, dichos acercamientos han seguido.

Y parecía que, hasta el momento, las conversaciones iban por buen camino. Sin embargo, en las últimas horas se habría truncado la negociación. Esto, porque se retomaron las conversaciones de varios partidos para conformar una coalición que le haga frente al petrismo en 2026. En la casa de la directora del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, se encontraron los directivos de ese, el Centro Democrático, el Partido Liberal y La U. Y en esa conversación revivió la alianza que parecía frustrada, animada por la reunión de los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe. No obstante, en esa conversación se planteó una única regla que le pondría freno de mano a la eventual alianza Barreras - U.

En efecto, se acordó que sería una coalición sin veto y que tendría como única condición que quienes la integren no tengan cercanía con el Gobierno Nacional. En ese sentido, los directores de los partidos además de hablar de los precandidatos de cada colectividad, acordaron que deberían abrirle la puerta a otros nombres que han manifestado su interés en lanzarse a la Casa de Nariño.

Esas conversaciones partidistas ya están pasando factura. En la casa del senador José Alfredo Gnecco se reunieron los diez senadores de La U. Al momento del encuentro, eran cuatro los parlamentarios que estaban moviendo con fuerza el nombre de Roy Barreras como posible candidato de la colectividad. Sin embargo, al término de la reunión ya solo dos eran los que respaldan al exembajador, entre los que se contarían el senador Antonio José Correa, quien es cercano a la Casa de Nariño.

Aunque han intentado mantener la conversación interna, hay declaraciones que muestran que el camino de la candidatura de Barreras no estaría en el partido “La U va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales. Nos concentramos en tener una bancada fuerte para luego sí ir a la contienda presidencial. El partido no va al Frente Amplio, esa es la decisión hasta el momento”, dijo este jueves el senador Alfredo Deluque –del sector opositor a Petro del partido– ante la pregunta de si la colectividad se aliaría con el exembajador.

Además de los avances en la coalición antipetrista, habría otro factor de peso: los recientes choques de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Uno de ellos por la decisión del partido de dejar sin voz ni voto al presidente de la Cámara, el representante valluno Julián López, luego de que anunciara la creación de la “Nueva U” y criticara a Toro, líder natural de la colectividad.

Finalmente, habría otra ruptura que se estaría gestando, desde hace ya varias semanas, en La U. En la reunión en la casa de la senadora Blel no habría estado el codirector del partido, Alex Vega. Pese a que este, en las primeras conversaciones, fue la voz fuerte del partido, en los últimos días habría girado su postura. Ello empezó en septiembre cuando quiso impulsar el nombre de Patricia Balanta para la Corte Constitucional, asegurando incluso que era “la candidata” de Toro, algo que la gobernadora negó. Finalmente, el ganador fue el exdefensor Carlos Camargo. Pero los efectos de ese apoyo de Vega aún se sentirían.

Con ese panorama, las próximas semanas serán claves para el partido, que, además, avanza en la conformación de sus listas al Congreso, sonando nombres como el del exdefensor Carlos Negret y la exministra María Claudia Lacouture como cabeza de lista al Senado.

