Senadoras Zuleta y Flórez chocan por resultados de Colombia Humana en consulta del Pacto

Las senadoras Isabel Zuleta y Gloria Flórez chocaron por las polémicas alrededor de la consulta del Pacto Histórico. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el corazón del Pacto Histórico se abre paso un nuevo choque que muestra que, pese al llamado a la unidad, hay divisiones internas. Se trata del enfrentamiento que hoy sostienen las senadoras Gloria Flórez e Isabel Zuleta, que llegaron al Pacto con el aval de Colombia Humana, el partido que fundó el presidente Gustavo Petro. Una y otra se acusaron por el papel que tuvo el partido de cara a la consulta que se realizó el pasado 26 de octubre para candidato presidencial –en la que ganó el senador Iván Cepeda– y para las listas de Senado y Cámara.

La primera en lanzar un dardo fue la senadora Zuleta, quien obtuvo 27.741 votos en la consulta. La antioqueña, quien inició su carrera política como líder social en el área de influencia de la hidroeléctrica Hidroituango, acusó a Flórez de “falta de responsabilidad” durante las concertaciones con la Registraduría y de defender candidaturas al Congreso que han sido cuestionadas, como la de Laura Ahumada (68.940 votos), esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, hoy investigado por presunta compra de votos en la campaña de 2023.

Puede leer: “Nunca haría alianzas con cómplices del gobierno de Petro”: Mauricio Gómez

“Durante mi visita de descanso al hermoso departamento de Santander, me preguntaron en múltiples ocasiones por qué se había permitido el ingreso al Pacto de la señora Laura Ahumada cuando se sabía de las investigaciones en su contra y en contra de su esposo el alcalde de Barrancabermeja, sólo puedo decir que, aunque no hago parte del Comité Político del Pacto Histórico, presencié como Gloria Flórez fue su principal defensora”, dijo Zuleta.

Sobre Flórez también aseveró que “es la presidenta del partido Colombia Humana y debe asumir, su sordera nos tiene cansados a quienes queremos aportar. Es la responsable de la interlocución del partido con la Registraduría y no defendió los puestos de votación de la ruralidad colombiana, no ha defendido la transparencia en el proceso de la Consulta porque la Registraduría se negó a entregar los E-14, por lo que no genera confianza su gestión para las próximas elecciones”.

Las responsabilidades políticas deben ser asumidas y yo ya estoy cansada de que @GloriaFlorezSI no lo haga. Es la presidenta del Partido Colombia Humana y debe asumir, su sordera nos tiene cansados a quienes queremos aportar.

Es la responsable de la interlocución del Partido con… pic.twitter.com/h3JmunFLci — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) November 5, 2025

También: Fotografía de las encuestas sacudió a los partidos: así buscan reacomodar sus fichas

Ante esto, Gloria Flórez respondió. Para empezar, señaló que fue Zuleta la representante de Colombia Humana en la mesa con la Registraduría. Además, defendió la inclusión de “nuevos liderazgos de mujeres” en la bancada del Pacto Histórico.

Según los cálculos, Ahumada –a quien Flórez no se refirió directamente– tendría una curul asegurada. Al ser la segunda mujer más votada en la consulta, Ahumada estaría en el quinto renglón de la lista detrás de Carolina Corcho (quien perdió contra Cepeda en la consulta presidencial por lo que queda como cabeza de lista), el senador Pedro Flórez, Carmen Caicedo (exfuncionaria de la ANT en Magdalena y hermana de Carlos Caicedo) y el senador de origen sindicalista Wilson Arias.

Le puede interesar: Este es el calendario de elecciones atípicas que habrá en Colombia en noviembre

“Quien participó en la concertación con la Registraduría fue usted, además de la representación del Pacto Histórico (Polo, Unión Patriótica, Progresistas, Minga y Colombia Humana) y otros miembros del Órgano Político Administrativo de la Colombia Humana. Yo no estuve en ese espacio porque, como precandidata presidencial, me comprometí a dar todas las garantías. No lave su responsabilidad en mí. No mienta”, le dijo Flórez a Zuleta.

“Aportar” jamás será romper un espacio, Senadora.



La Colombia Humana que pensó y construyó nuestro compañero Presidente Petro nació como un movimiento político amplio, diverso, multicolor y participativo. Un espacio sin vetos ni sectarismos que representa el anhelo de cambio en… https://t.co/m6cZvx2ghl — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) November 5, 2025

“Estoy orgullosa de la labor hecha como presidenta de Colombia Humana, 12 de los 20 más votados al Senado son de nuestro partido. Especialmente celebro la llegada de nuevos liderazgos, principalmente de mujeres. Si usted no está conforme con su votación, debería realizar una reflexión interna y no hacer señalamientos infundados contra personas que también hicieron un fuerte trabajo para lograr el gran éxito de la consulta”, añadió.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.