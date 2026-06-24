De la Espriella alista empalme con Gobierno Petro: así sería el equipo del presidente electo

Abelardo de la Espriella prepara equipo de empalme con gobierno Petro. Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

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Los movimientos de Abelardo de la Espriella como presidente electo se han acelerado tras establecer puntos clave en la agenda previo a su posesión el próximo 7 agosto. El punto clave de esta semana está centrado en la conformación del gabinete, la designación de un equipo de empalme, e incluso, la incertidumbre sobre un posible encuentro entre De la Espriella y el saliente presidente, Gustavo Petro.

El electo presidente está a la espera de la declaración de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque tiene claro que su victoria será ratificada. Y es que 12,9 millones de votos le dieron el favor de los colombianos para suceder a Petro en la máxima dignidad durante los próximos cuatro años.

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Para la transición ya hay luz verde. En un extenso mensaje Petro aseguró que iniciará ese proceso de empalme para la llegada del gabinete con el que De la Espriella iniciará su mandato. Eso sí, la incertidumbre está en sobre si habrá encuentro entre las dos partes, como ya ha sucedido en gobiernos previos. Es más, este miércoles se cumplen cuatro años del recibimiento que hizo Iván Duque a Gustavo Petro, luego de que este último fuera vencedor en las elecciones de 2022.

Es desde Barranquilla que De la Espriella ha trazado la línea de movimientos de su equipo político. Allí le acompañan figuras clave como Rodrigo Lara o Enrique Gómez Martínez, mientras que su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, avanza en reuniones con varios sectores. El pasado martes se reunió con Anabel González, Vicepresidente de Países e Integración Regional del BID. Además, ya mira con buenos ojos una primera visita a Estados Unidos en las próximas semanas.

En medio de esas dudas, algunos nombres ya salen a flote. Mientras que desde la administración Petro es la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) la que prepara las carpetas a presentar al nuevo gobierno, todo los focos llevan a que sea precisamente Restrepo quien lidere el empalme.

El equipo va tomando forma. Quien lidere ese equipo parece ser Carlos Alonso Lucio, quien fue el jefe programático de la campaña Además, uno de los que estaría cerca de participar de esa transición es Miguel Gómez Martínez, que podría hacer parte del bloque de Hacienda para recibir los informes de las finanzas del país. También podría haber participación de Saúl Pineda, Juan Camilo Ostos, María Fernanda Santa, Juan Fernando Lucio, Miguel Gómez Martínez, Carolina Restrepo Cañavera, Aurelio Mejía o Dairo Estrada. Eso sí, muchos de ellos están por confirmarse.

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Otro punto igual de significativo para este proceso será el de la posesión. En las filas de Dela Espriella de habla de una intención de llevar a cabo ese evento en una guarnición militar. De hecho, el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, había señalado esa intención en El Espectador. No obstante, en las dos orillas políticas se ha resaltado que no se deben politizar a las fuerzas militares, razón por la que este podría ser un evento simbólico. Se evalúa entonces si la posesión tendrá lugar en la Plaza de Bolívar, como suele ser habitual, y ante el nuevo Congreso.

Por parte de De la Espriella también se ha estimado la posibilidad de contratar una “auditoría forense” internacional con la que se pueda hacer una revisión de fondo de todos los ministerios, focalizados especialmente en el apartado fiscal. El presidente electo dijo en campaña que esa auditoría sería financiada de su bolsillo.

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