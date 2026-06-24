Presidente Petro anuncia que iniciará empalme con gabinete de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro anunció que iniciará el empalme con Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

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En medio del proceso de escrutinios que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará el proceso de empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado volvió a señalar fraude en las selecciones, e incluso aseguró que tuvieron una fuerte injerencia internacional.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Petro aseguró que en cumplimiento a sus promesas, dará reconocimiento a los resultados que declare el CNE durante el escrutinio. Acto seguido, dijo que empezará su salida de la Casa de Nariño y que de forma simultánea dará paso a la llegada de los nuevos inquilinos en la Casa de Nariño.

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En su mensaje, Petro cuestionó el rol que ha tenido la administración de Donald Trump y subrayó en la polarización que hoy vive Colombia. Ese punto fue una constante en varios de sus trinos, para finalmente asegurar que “estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”.

En otro de los apartados recordó que obedecería “a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra”, sin embargo, preguntó sobre los “instrumentos que tienen para verificar lo que denunciamos , intervención extranjera y determinante en las elecciones de Colombia. Ganan por la ciudadanía colombiana bajo amenaza real de la ICE y ejercen un poder sobre Colombia basado en el miedo”.

En su declaración Petro también insistió en fraude, a pesar que misiones de observación cuestionaron la participación que ha tenido en estos comicios con acusaciones que no elevan los candidatos, y remarcó su denuncia sobre un fraude a través del software electoral. “Solo que el software que defiende de ataques extranjeros el software de escrutinios es también extranjero y de los EEUU y algo de Israel, potencias computacionales. Está es la prueba reina porque si el software que defiende de un ataque del exterior es él mismo controlado por el presidente de los EEUU que hizo pública su adhesión a un candidato de ciudadanía estadounidense a la presidencia de Colombia”, dijo.

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Finalmente Petro dijo que “no estoy en derrota estoy bailando y si lloro, lloro por mi pueblo sobre todo por aquel que aún elige a sus esclavistas, verdugos y asesinos, no lloro por Colombia, Colombia no llora por mi porque me verá alegre, reflexivo a veces, vestido de blanco que no es de traquetos que pendejos, los traquetos difícilmente se visten de blanco pero si se visten de negro y con corbata”.

¿Quiénes participarían del empalme?

Aunque no está definido el equipo en su totalidad, es claro que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, será quien encabece el equipo de empalme con la administración Petro. Restrepo supervisará los puntos clave, pero estaría acompañado de un amplio equipo que, según mencionan desde la campaña, sería más técnico que político.

En esa línea, nombres como Miguel Gómez Martínez, Juan Fernando Lucio, Carolina Restrepo Cañavera, Camilo Rivera o María Fernanda Santa son solo algunos de los que se relacionan a participar en este equipo de empalme.

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