Asocapitales hizo un llamado a ciudades capitales y dio lineamientos para las elecciones

Director Ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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Este jueves la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) brindó algunos lineamientos para las ciudades capitales de cara a la segunda vuelta presidencial. En la misiva se menciona la importancia de respetar el derecho a la protesta, la verificación de la información y se dan recomendaciones de seguridad.

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“Las ciudades capitales tienen hoy la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza institucional. La mejor herramienta para enfrentar cualquier riesgo es la prevención, la coordinación y la información oportuna”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Además, dentro de las recomendaciones reiteraron “la necesidad de activar de manera anticipada los protocolos de coordinación institucional, incluyendo los Puestos de Mando Unificado, las mesas de articulación con organismos de control, las autoridades de seguridad, los equipos de gestión del riesgo y los canales de comunicación con los diferentes actores sociales”.

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En cuanto a la protesta aseveraron que tanto alcaldes como alcaldesas son los garantes de los derechos de la ciudadanía y por tanto tienen la responsabilidad de proteger “simultáneamente la manifestación pública y pacífica, la seguridad ciudadana, la infraestructura estratégica y los derechos de quienes no participan en las movilizaciones”. Y agregaron: “La protesta pacífica es una expresión legítima de la democracia y debe ser protegida por las autoridades, al tiempo que cualquier acto de violencia, afectación a bienes públicos o privados, bloqueo de servicios esenciales o vulneración de derechos de terceros debe ser atendido conforme a la ley y bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos”.

“La confianza institucional se construye con información verificada, comunicación responsable y transparencia. En momentos de alta sensibilidad democrática, la desinformación puede convertirse en un factor de riesgo para la convivencia y la estabilidad de los territorios”, manifestó Santamaría.

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Por último, pidieron a “los sectores políticos, sociales y ciudadanos a contribuir al desarrollo de una jornada democrática en paz, respetando las diferencias, rechazando la violencia y privilegiando siempre el diálogo, la institucionalidad y los mecanismos democráticos previstos por la Constitución y la ley”.

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