Presidente Petro volvió a referirse a las elecciones en medio de críticas, ¿qué dijo?

El presidente Gustavo Petro ha sido señalado por participación indebida en política tras sus comentarios sobre estas elecciones. Foto: Joel_Gonzalez

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El presidente Gustavo Petro volvió a meterse en temas de política electoral, pese a las denuncias que han llegado contra él a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y decisiones judiciales, a las que también se refirió como un tipo de “censura”. En su paso por Medellín, donde defendió el proyecto del “Gobierno del cambio”, el jefe de Estado reiteró sus críticas hacia Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

El mandatario se encuentra en una gira regional que también lo llevará a Villavicencio (Meta) y Cali (Valle del Cauca), en donde busca sacar pecho por los resultados de estos cuatro años en el poder. Pero, como también lo hizo en la semana previa a la primera vuelta del 31 de mayo, ha aprovechado esos espacios para hablar de la disputa electoral en curso, que hoy enfrenta a quien propone un proyecto completamente opuesto al suyo, De la Espriella, y su propio candidato, Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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En ese momento, se refería al aspirante de Defensores de la Patria como “el tigre”, sin mencionar su nombre directamente y en discursos en Córdoba y Atlántico, afirmó que lideraba un proyecto en contra de la vida. Pero después de la primera vuelta, cuando el abogado se posicionó como el candidato más votado, se fue directamente en su contra y en una intervención en Montería afirmó que irá a las calles en caso de que el opositor ganara las elecciones.

“Me voy a la calle con mi pueblo. De pronto, puedo hacer más en la calle, (...) porque lo que vienen son los espectros de la muerte al poder para acabar con todo lo que hicimos en estos cuatro años. Porque se desesperan, porque no se aguantan que el pueblo haya gobernado cuatro años y se desesperan. Si fuesen ocho, ¿qué tal dieciséis o un siglo de gobierno popular?”, señaló.

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En esta ocasión, el mandatario respondió a De la Espriella y afirmó que lo “atacó personalmente”. Incluso, se anticipó a las críticas y apuntó: “Que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen”.

En esa misma intervención también rechazó el respaldo que le dio su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En la noche de este miércoles, el jefe de la Casa Blanca envió el tercer mensaje en apoyo al candidato de Defensores de la Patria y calificó a Ivan Cepeda como “un marxista de extrema izquierda”.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”, se lee en el mensaje de Truth Social.

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A su vez, Petro señaló a De la Espriella de apoyar las políticas migratorias del magnate republicano: “No quiero una Colombia esclava, no quiero una juventud que tenga que ponerse las cadenas y no quiero ver a padres y madres de familia viendo morir asesinados a sus muchachas y muchachos, como intentaban hacer en la ciudad de Pamplona con ayuda de la Policía Nacional”.

Previamente, el mandatario ya había enfrentado críticas por su posición en las elecciones, especialmente después de que mostró su tarjetón marcado en la primera vuelta, en apoyo a Iván Cepeda. Desde diversas instancias se le ha pedido no intervenir en el proceso electoral e incluso enfrenta varias investigaciones ante la Comisión de Acusación por participación indebida en política.

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