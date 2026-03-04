Autoridades alertan por casos de violencia electoral a cuatro días de las urnas

Katherine Miranda (candidata al Senado), Juan Daniel Oviedo (candidato presidencial) e Iris Marín (defensora del Pueblo). Foto: Archivo Particular

Faltando cuatro días para las elecciones de este próximo 8 de marzo fue atacada la sede de la congresista y candidata Katherine Miranda en Bogotá. Según contó, durante a noche del martes personas encapuchadas accedieron a la sede y lanzaron bombas de pintura a toda la fachada.

La representante, que aspira a una curul en el Senado, pidió garantías y protección, asegurando que este ataque sucedió en medio de un tenso ambiente político incentivado, según ella, por el Gobierno Petro. No obstante, Miranda no fue la única que pasó por esta situación, Juan Daniel Oviedo estuvo en palabras de Abelardo de la Espriella durante una entrevista, donde el candidato de Salvación Nacional se habría referido de manera despectiva hacia Oviedo por su orientación sexual, insinuando que “hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

A lo que el candidato en cuestión respondió: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. Tras estos comentarios, los candidatos de la Consulta por Colombia -de la que hace parte Oviedo- salieron en defensa del candidato. Por su parte, Mauricio Cárdenas expresó que “la homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente”, mientras que Paloma Valencia aseguró: “Juan Daniel Oviedo es una persona maravillosa y un profesional muy capaz. No tiene nada que cambiar y tiene toda nuestra admiración”.

Esto sucedió en medio de advertencias hechas desde la Defensoría del Pueblo, donde aseguran que han “visto vallas en Cauca donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”.

Además hay nuevas alertas emitidas por la Misión Observación Electoral (MOE), que afirmó que “el número de municipios en riesgo consolidado por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia [de cara a las elecciones] aumentó a 185 (frente a los 170 que se presentaron el 4 de febrero, fecha de lanzamiento de los Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones 2026). De estos, 94 municipios están en riesgo extremo".

