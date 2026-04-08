Estas fueron las frases de los candidatos presidenciales en el foro sobre energía y regiones

Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo. Foto: Mauricio Alvarado

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Aunque la transición energética, Ecopetrol y las regiones estuvieron en el centro del debate entre los candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, otro tema que salió en la conversación es cómo los tres candidatos punteros no han asistido a debates a menos de dos meses para la primera vuelta presidencial.

El Espectador junto a sus aliados Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), Transforma, Movilizatorio, CREER, NRGI y Foro Nacional por Colombia, presentaron este miércoles 8 de abril el foro de candidatos presidenciales “El futuro de la energía y de las regiones en Colombia”.

En el foro, los cuatro candidatos que asistieron al debate conversaron sobre las energías fósiles, renovables y la transición energética. Temas como Ecopetrol, la extracción de cobre, los proyectos eólicos en La Guajira o la consulta previa estuvieron en el centro del debate.

Sin embargo, el asunto principal fue la ausencia de Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella. Frente a esto, el candidato Luis Gilberto Murillo aseguró estar en desacuerdo con que otros candidatos como Valencia y Cepeda tengan debates en el Congreso “si ellos lo hacen allá, entonces que nos inviten a nosotros también para ir o que renuncien ellos y vengan acá”.

Roy Barreras aseguró que “los colombianos merecen que vengan a los debates y les den la cara a sus propuestas e ideas”. En la misma línea, Mauricio señaló que los que están arriba en las encuestas “creen que ya ganaron, y por eso no vienen a debates. Creen que simplemente con emociones y pegando un ‘periodicazo’ ya se obtienen 2 millones de votos en Tiktok”.

Frente al futuro de Ecopetrol, Lizcano planteó que la empresa estatal no entre en “la dicotomía de si es una empresa de transición energética o una empresa de petróleos. Yo creo que se pueden hacer los dos”.

Murillo piensa que se debe “trabajar en la reconversión de pozos sin afectar la caja de Ecopetrol. El avance de Ecopetrol se concentra en gas. Tiene que tomar en serio el nuevo portafolio”.

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Mientras Roy Barreras habló de cómo mantener a Ecopetrol es un acto de responsabilidad macroeconómica, pues entre el 20 % y el 32 % de la nación proviene del petróleo.

Y Caicedo, hablar de cómo Ecopetrol tiene que convertirse en la empresa de energía renovables más grande de Latinoamérica; esa tiene que ser su apuesta central.

Reviva el debate aquí: Así se vivió el foro presidencial “El futuro de la energía y de las regiones en Colombia”

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