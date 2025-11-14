¿Uribe elegirá el candidato presidencial del Centro Democrático? Esto dicen los aspirantes

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. Foto: El Espectador

Una auténtica tormenta política se vive en el interior del Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La propuesta de elegir un candidato presidencial para la consulta interpartidista de marzo a través de una encuesta contratada con una firma internacional se descartó completamente esta semana, luego de la sucesión de choques internos y el retiro del panorama de la firma brasileña AtlasIntel. En medio de la polémica, Uribe decidió modificar el mecanismo de elección de su ficha para las presidenciales.

A través de un comunicado, el Centro Democrático informó que seleccionará uno o incluso dos candidatos dentro del periodo establecido por el calendario electoral, lo que implica que la fecha límite ahora será el próximo 6 de febrero de 2026, y no la última semana de noviembre, como se había anunciado meses atrás. La colectividad también destacó que la escogencia se haría con cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos, lo que, en otras palabras, implica flexibilizar las condiciones de la encuesta e incluso abrir una ventana para que sea el jefe del partido el que decida el nombre del candidato.

Este cambio de reglas agitó completamente el panorama electoral, pues incluso en el Centro Democrático ya generó un primer cambio, con la renuncia del senador Andrés Guerra a su candidatura. El congresista antioqueño aseguró que su experiencia como precandidato fue muy buena, reconoció que tuvo diferencias con Miguel Uribe Londoño y aseguró que se apartará de la contienda para buscar repetir curul en las elecciones legislativas.

Además de esto, la decisión del Centro Democrático generó un interrogante sobre si la flexibilización de las reglas permitiría el ingreso de candidatos externos o diferentes a los cinco que venían haciendo campaña durante los últimos meses. El tema generó una conversación en el interior del Centro Democrático y en otras toldas políticas, por lo cual las directivas del partido tuvieron que salir a aclarar lo que sucede y lo propio hicieron los cuatro precandidatos que se mantienen firmes en su aspiración.

Con un mensaje en la cuenta oficial de X, el Centro Democrático dijo que el proceso de selección se realizará entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño. Así las cosas, descartó la inclusión de precandidatos externos, pero no el cambio en la regla de juego para elegir a más de un candidato. De hecho, en ronda de medios, los candidatos confirmaron que sí hay una intención del partido de llevar a más de una ficha a la consulta interpartidista de marzo, en la que esperan definir, junto a otras fuerzas de derecha, una carta que enfrente al petrismo.

La precandidata Paloma Valencia aseguró que el partido elegirá entre los candidatos que siempre han estado en el proceso y que el mecanismo se regirá por los estatutos del partido. Su compañera María Fernanda Cabal no se refirió a la posibilidad de que sea Uribe el encargado de dictar el nombre del candidato definitivo, pues aseguró que para ella la decisión que acaba de tomar el partido implica que se medirán en las urnas y ya no en las encuestas.

“Como en todo el proceso del Centro Democrático, estoy lista para asumir y seguir trabajando por Colombia. Vámonos a voto limpio, a ver quién gana. Si es la voluntad de Dios, seré presidente de Colombia”, dijo la senadora Cabal este jueves. Lo cierto es que en el interior del Centro Democrático reconocen que no lograron un consenso para seguir adelante con la encuesta, por lo cual dejaron en manos del expresidente Uribe la decisión. A todo esto se suma que en otros sectores de derecha también existen divisiones, por lo que, hasta el momento, la idea de unidad para enfrentar a la izquierda no se concreta.

