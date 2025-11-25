Cambio Radical y ALMA anuncian coalición para listas al Congreso: así se ha movido la derecha

Los directores de las colectividades se reunieron para dar el anuncio. Foto: Archivo Particular

Una nueva alianza se formó de cara a las elecciones de 2026 entre dos sectores contrarios al presidente Gustavo Petro. Cambio Radical y la coalición ALMA (de la que hacen parte Colombia Justa Libres, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ADA y Dignidad Liberal) anunciaron que conformarán listas conjuntas al Senado y en algunos departamentos a la Cámara de Representantes.

“Colombia va a celebrar las elecciones más importantes de su historia, quienes somos conscientes de que el país debe ser reconstruido tenemos que dejar a un lado los protagonismos y los egos personales. Hoy estamos conformando una gran coalición, porque el próximo presidente requiere un gran Congreso”, aseguró Germán Córdoba, director del partido de Germán Vargas Lleras.

Según anunciaron, son cuatro compromisos los que plantearán con esa coalición. El primero es proteger a los niños y fortalecer a la familia; sigue “recuperar la seguridad con una estrategia firme contra el crimen organizado y respaldo a la Fuerza Pública”; también impulsar la vivienda y la infraestructura; y promover el empleo y los emprendimientos.

Cambio Radical y ALMA sellan una alianza para la lista al Senado y varias listas a la Cámara rumbo a las elecciones de marzo de 2026. Una coalición construida sobre tres pilares: defensa de los niños, protección de la familia y promoción de la libertad.https://t.co/Yin3eXQBdl pic.twitter.com/EtV5LLivXV — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 25, 2025

Desde otros sectores de la derecha y la centroderecha, en el Centro Democrático anunciaron una lista conjunta a la Cámara de Representantes en Bolívar con el MIRA. El mismo expresidente Álvaro Uribe estuvo presente en el lanzamiento.

Esos movimientos están buscando acercamientos no solo de cara a las elecciones de Congreso, también a las presidenciales. Sin embargo, ni Cambio Radical ni ALMA han decidido sobre un candidato presidencial.

El exvicepresidente Vargas Lleras es el que más ha sonado desde el partido que dirige y varios de sus congresistas le han pedido que asuma esa posición. En todo caso, en la última reunión de la agrupación política, en la que también estuvo Fuad Char, no hubo una decisión de fondo al respecto.

El objetivo es que el próximo 8 de marzo haya una consulta interpartidista para tener un solo candidato de la derecha y la centroderecha que compita contra el del frente amplio.

