Cambios de última hora en las listas al Congreso: así llegaron nuevas figuras a los partidos

Los partidos políticos y coaliciones se movieron hasta último minuto para fortalecer sus apuestas para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Aunque las inscripciones para estos comicios se cerraron el pasado 8 de diciembre, los movimientos tuvieron hasta el lunes 15 para realizar modificaciones. Este miércoles la Registraduría publicó la lista definitiva y en esta se encontraron varios cambios claves.

Lo más llamativo fue el ingreso a última hora de varias figuras políticas que no estaban en el radar de muchos. Uno de estos casos es el de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga que recibió aval de Salvación Nacional, partido que en las presidenciales apoya a Abelardo de la Espriella, para ser candidato al Senado.

Beltrán perdió este año su silla en la Alcaldía de Bucaramanga tras un fallo del Consejo de Estado que le anuló la elección por doble militancia. Según dijo, ahora su reto es “liderar soluciones desde el Congreso para sacar a Colombia de la fragmentación, defendiendo la institucionalidad, la Fuerza Pública y los principios y valores que representan a las familias colombianas”.

Otro que ingresó a las listas es el empresario Mario Hernández, a quien el Centro Democrático le concedió una casilla en la lista que lidera Andrés Forero y que incluye al expresidente Álvaro Uribe en el puesto 25. “Voy de candidato al Senado por Centro Democrático, los invito a votar por esta lista, necesitamos los mejores congresistas”, aseguró en sus redes.

En otras toldas también se presentaron cambios. En el Partido Liberal se anunció un cambio en el nombre de la casilla 8, que pertenecía a la actual senadora Karina Espinosa. Su salida fue un enroque familiar, pues permite la aspiración al Senado de su hermano, Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y ex precandidato presidencial.

Por el lado del Partido de la U, la actual representante Saray Robayo, quien habría declarado su intención de dar un paso más en su carrera política para llegar al Senado, dio un paso al costado. Su nombre fue posicionado en la casilla número cinco, pero una semana después de esa decisión, anunció que se retiraría de la contienda para atender asuntos familiares.

En la izquierda, la coalición Fuerza Ciudadana, Comunes y algunas figuras sindicales anunció que la cabeza de lista de este bloque, que estaba en manos de Nelson Javier Alarcón, ahora pasaría a ser de Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Al respecto, Carlos Caicedo dijo que ella “representa una política decente, al servicio del pueblo y no de las élites, fiel al principio gaitanista de que el interés colectivo está por encima de cualquier privilegio”.

