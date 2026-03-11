Campaña de Iván Cepeda habla de posible inhabilidad de Aida Quilcué para ser fórmula

La senadora Aída Quilcué será la fómrula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda. Tienen el apoyo del presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía

María José Pizarro, jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, respondió este miércoles a las versiones de una posible inhabilidad de Aida Quilcué para ser candidata a la Vicepresidencia. La tesis habla de una posible doble militancia de la senadora indígena, quien fue elegida para ese cargo con aval del partido Mais y ahora hace campaña con el Pacto Histórico.

A esto se sumaría que esa primera colectividad avaló para las consultas presidenciales a Roy Barreras, ganador de la consulta del Frente por la Vida. En este punto es de anotar que el partido Mais, pese a su cercanía con el proyecto del presidente Gustavo Petro, no se sumó a la apuesta de un partido unitario bajo la sombrilla del Pacto Histórico.

Ante esta hipótesis, Pizarro aseguró que no hay ninguna condición que permita hablar de inhabilidades para la campaña. “La senadora y lideresa indígena Aida Quilcué no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional alguno para ser nuestra próxima vicepresidenta, como tampoco está incursa en doble militancia”, aseguró en un mensaje de X.

A renglón seguido, la también senadora explicó que Quilcué era congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), pero que luego pasó a formar parte del Partido Progresistas, esto por la escisión de la colectividad. Por esa razón, señaló, ahora está en el Pacto, debido a la fusión de Progresistas aprobada por las autoridades electorales.

“Este es otro intento más de buscar impedir, mediante leguleyadas, la participación política plena del Pacto Histórico, y en este caso concreto, de tratar de bloquear a una mujer, lideresa, indígena, víctima de la violencia. Vamos a superar estos nuevos obstáculos y a ganar un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo”, agregó Pizarro.

Sobre la implicación política de elegir a Aida Quilcué, figuras del Pacto Histórico como el exsenador Gustavo Bolívar aseguran que la decisión demuestra que su candidato no se guía por los cálculos políticos y que mantiene el principio de la inclusión, pero en el entorno de la campaña hay voces que reconocen que hay táctica detrás de ese discurso.

Lo primero es que no se puede descartar de entrada que Quilcué, líder nasa, no sume votos, pues detrás de ella hay una estructura que lleva 55 años demostrando una gran capacidad de organización y vocación política: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Prueba de esto es que el pasado domingo, esta organización consolidó un partido político al ubicar en la Cámara a su candidato Carlos Mario Calvo, que llegará a la circunscripción indígena con el aval del Movimiento Unidad en Minga por Colombia.

El otro elemento que destacan en las filas del candidato oficialista es el valor del simbolismo de proponer una candidata vicepresidencial indígena y caucana ante una candidata presidencial también caucana, pero parte de un linaje de hacendados y aristócratas. De hecho, varios influenciadores y políticos petristas ya revivieron la propuesta de Paloma Valencia de segregar al Cauca entre indígenas y mestizos. De hecho, la candidata ya tuvo que responder ante los medios y señalar que habló de divisiones políticas y formas de gobierno.

