Esto es lo que dice Paloma Valencia sobre el futuro de la JEP si gana la Presidencia

Este miércoles quedará definido el nombre del candidato vicepresidencial de Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático y ganadora, con más de 3,2 millones de votos, de la Gran Consulta por Colombia. Aunque desde el 8 de marzo el nombre que más ha sonado es el de Juan Daniel Oviedo, segundo más votado en ese espectro, la alianza no se ha sellado por diferencias programáticas.

Uno de los temas más sensibles en esta conversación es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el uribismo ha propuesto “acabar” en varias oportunidades, pero que Oviedo defiende al igual que otros elementos del Acuerdo de Paz de La Habana. El Espectador le preguntó a la candidata cuál es su postura al respecto y qué pasaría con el tribunal si ella es quien sucede a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Valencia aseguró que se trata de un tema “abstracto”, pero que es posible llegar a acuerdos con propuestas concretas. “Yo qué quiero con la JEP: que las tutelas puedan ir a la Corte Constitucional, que se cumplan los derechos humanos. Yo no creo que nadie se oponga a eso. Hoy tenemos procedimientos que están violentando la presunción de inocencia”, le dijo a este diario.

Así mismo, la candidata dijo que tiene un talante conciliador, pues aunque ha promovido el hundimiento de varias reformas del petrismo, también se ha sentado para concertar en temas como la Jurisdicción Agraria y la ley estatutaria de educación. A renglón seguido, explicó que su preocupación con la JEP tiene que ver con la situación de los militares en ese tribunal.

La también senadora aseguró que no plantea eliminar la JEP, pero que eso no implica apoyar la extensión de su funcionamiento más allá de lo dispuesto en la ley. “Luego viene una decisión que no le toca a este gobierno y es la continuidad de la JEP. Yo no voy a continuarla, porque imagínese que yo cambiara una cosa que yo vengo diciendo desde que entré a la política. Eso es como decirle a la gente que reniegue de sus principios. La idea de trabajar con diferentes es que cada uno sea como es, perfecto como es”, agregó.

Además, Paloma Valencia dijo que los votantes pueden ver los proyectos de ley que ha presentado al respecto y reiteró sus cuestionamientos: “¿No es justo que la presunción de inocencia de los miembros de la Fuerza Pública sea tenida en cuenta como un derecho fundamental que rige en los derechos humanos? ¿No es adecuado que podamos tener diferenciación como se prometió en el juzgamiento de la Fuerza Pública? Cosas tan sencillas como esas es lo que propongo”.

En medio de este debate, el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de Valencia. El jefe del Centro Democrático dijo que ella es coherente con sus posturas, pero que sabe concertar. “Nosotros siempre hemos dicho que a los desmovilizados hay que apoyarlos, que a los municipios pobres hay que atenderlos con acuerdo o sin acuerdo (...) hemos sido amigos del diálogo, no de la impunidad”.

