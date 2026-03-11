“Hay que acercar a Paloma Valencia y a todos los de la Gran Consulta”: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio en el gobierno de Iván Duque, regresará a la arena política como la llave de uno de los candidatos presidenciales que puntea en las encuestas de intención de voto. Tras un paso por la academia, Restrepo aceptó la invitación de Abelardo de la Espriella para acompañarlo en el tarjetón de la primera vuelta.

En las toldas del también abogado celebran esta decisión, asegurando que la figura de Restrepo les ayudará a tender puentes con sectores académicos y empresariales que están buscando una candidatura de centro. En diálogo con este diario, el exministro aseguró que su papel será aportar toda su experiencia en temas económicos, pero también ayudar en la búsqueda de consensos.

¿Cómo fue la conversación entre usted y Abelardo de la Espriella para concretar la fórmula vicepresidencial?

Con el doctor De la Espriella me he reunido tres veces, una vez en un evento público, la segunda para hablar de algunos temas económicos y, en esta tercera oportunidad, en Barranquilla, donde hablamos de los mismos temas y ahí él me hizo una propuesta para acompañarlo como fórmula vicepresidencial.

¿Cuál es la base de esa fórmula?

En la conversación, el planteamiento fue qué puedo aportar yo a este ejercicio de construcción de país. Yo le dije que puedo aportar experiencia, trayectoria gerencial, la academia y el conocimiento que tengo de ella, pero sobre todo la capacidad para construir consensos, para unir a los que piensan distinto, para lograr recoger también a esa centroderecha.

¿Eso significa que su trabajo será buscar apoyos en el centro?

Claro, es que debemos entender que el país es incluso también de quienes votaron por el presidente Petro y que de pronto no están satisfechos, porque también para ellos tienen que existir propuestas de país. La apuesta es lograr una plataforma que construya el futuro de la nación, pero no para uno, sino para todos. Ese será mi aporte.

¿Tendrá un papel relevante en la construcción del programa de Abelardo de la Espriella, puntualmente en los temas económicos?

Él me pidió que pudiera ser actor en el liderazgo de la agenda de relacionamiento internacional, de la mano de los equipos económicos y de relaciones exteriores, para acercarlos a los temas del plan de recuperación fiscal, a las calificadoras, a los inversionistas y los embajadores. Vamos a tener una agenda de desarrollo productivo, una agenda de promoción del comercio, lo que incluye la posibilidad de aprovechar la relación con Venezuela 2.0. El eje es cómo fortalecer la capacidad de inversión del país, es decir, ser puente con el mundo.

Es decir que usted, antes de entrar a la campaña, ¿ya estaba asesorando al candidato De la Espriella?

Le mandé alguna información sobre temas económicos, le mandé alguna información sobre la salud, porque él está un poco preocupado con ese tema.

¿Cuál es la estrategia que tendrán como fórmula durante las próximas semanas para sumar votos de cara a la primera vuelta?

Yo no sé si soy el que pone los votos, porque claramente nunca he conseguido votos; es decir, yo no soy un político de votos ni vengo a un partido político, pero sí creo que puede haber muchas personas que estén buscando experiencia, que estén buscando conocimiento de la cosa pública, conocimiento de los problemas estructurales en salud y en educación y en los temas de las finanzas públicas. Muchos quieren relacionamiento con los actores gremiales, con actores productivos, propuestas para un nuevo crecimiento sostenible del país, conocimiento del sector del turismo y de la industria.

Yo creo que eso puede motivar a muchos actores en esta sociedad a decir “hombre, esa forma me parece interesante”. Además, aquí hay una combinación que puede ser valiosa: él ha hecho una tarea política, yo hago una tarea en mi papel.

¿Cómo ve las alianzas o la competencia con otros sectores de derecha, particularmente con Paloma Valencia?

Yo creo que es perfectamente viable hablar de alianzas; además, creo que es necesario para el país. Este país está cansado de la polarización; aquí hay que construir con unidad y hay que lograr acercar a Paloma Valencia, a Juan Daniel Oviedo y a todos los de la Gran Consulta. Claro, todo esto en el momento que sea oportuno, pero hay que lograrlo porque al final no tiene sentido quedarse en una o en otra orilla del puente. Hay que recorrer el puente y descubrir que en la mitad de este todos tenemos propósitos comunes.

