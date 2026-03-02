Cancillería cierra temporalmente puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, que ya han dejado, según reportes de la Media Luna Roja, un saldo de 201 muertos -entre los que se encuentra el líder supremo, Alí Jamenei- el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió temporalmente los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi.

Estos puestos, que estaban previstos para llevar a cabo las elecciones legislativas y a consultas interpartidistas desde Israel y Emiratos Árabes tuvieron que cerrarse “debido a la situación actual de seguridad en dichos países”.

“Las autoridades locales han dispuesto la suspensión de las actividades no esenciales y han instado a la población a permanecer en sus hogares, como medida preventiva ante las circunstancias actuales. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes, 2 de marzo”, precisa el comunicado. Y agregó que se mantendrá: “un monitoreo permanente de la situación con el propósito de evaluar, en los próximos días y en función de la eventual apertura del puesto el día martes, las condiciones de seguridad que permitan retomar las labores con normalidad y proceder a la habilitación de los puestos mencionados”.

Por su parte, el pasado 28 de febrero, la ministra de Relaciones Exteriores, aseguró que Colombia rechaza “de manera categórica” la escalada de violencia en Oriente Medio y exige protección inmediata para la población civil.

“Colombia no puede ser ajena a las circunstancias con las que hoy despertamos en el panorama internacional y rechaza cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en riesgo a la población civil en Oriente Medio. El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones polí ticas ni militares. Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”, concluyó Villavicencio.

Además, agregó que, tal como lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, “Colombia invoca el cese inmediato de las hostilidades y el respeto estricto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. La protección de la población civil no es opcional: es una obligación jurídica y moral”.

