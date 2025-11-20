Así quedó encuesta de la Alianza Verde que sería clave para elegir cabeza de lista al Senado

Jota Pe Hernández, Angélica Lozano y Ariel Ávila, senadores de la Alianza Verde. Foto: Archivo Particular

Tras acordar una alianza para el Senado con ASI, En Marcha, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata, la Alianza Verde busca los caminos para definir quién de sus senadores y principales figuras políticas encabezará la lista para repetir o superar un resultado que en 2022, bajo la sombrilla de la Coalición Centro Esperanza, los llevó a tener 13 curules.

Como lo anticipó El Espectador, uno de los métodos que surgió en el seno de la colectividad fue el de una encuesta que midiera la favorabilidad de los más opcionados. Este viernes se conocieron los resultados y, aunque no serán vinculantes, marcarán la pauta de la discusión entre el sector petrista y el independiente que conviven en la bancada.

El sondeo reveló la intención de voto proyectada para 17 posibles candidatos al Senado, varios de los cuales buscan reelección o saltar desde la Cámara. De acuerdo con los resultados, quien encabeza esta lista es “Jota Pe” Hernández, con un 21,8 % de respaldo. Cabe anotar que él fue el más votado de ese sector en 2022 gracias al impulso que ganó en las redes sociales. Desde su llegada al Capitolio, ha sido férreo opositor del presidente Gustavo Petro.

En la segunda casilla aparece la senadora Angélica Lozano, de tendencia independiente, con un 14,9 %. El tercer puesto quedó en manos de Ariel Ávila, más cercano al Gobierno, pero crítico en algunos aspectos. Su respaldo en la encuesta fue del 12,4 %.

El top 10 de la lista lo completan Katherine Miranda (10,6 %), Inti Asprilla (10,1 %), Catherine Juvinao (9,6 %), Fabián Díaz (7,9 %), Duvalier Sánchez (7,1 %), Andrea Padilla (6,4 %) y León Fredy Muñoz (6,3 %). Llama la atención el resultado del de Carlos Amaya, Jhon Amaya, que obtuvo 5,3 % y busca llegar al Capitolio con el respaldo de uno de los principales jefes políticos del Verde.

Aunque, como ya se mencionó, la encuesta no será la que dicte el orden de la lista, sí influirá en una discusión interna que sería compleja. El sector petrista respalda que la cabeza de lista sea Ávila, mientras que los opositores e independientes buscarán atajar esa nominación.

A todo esto se suma que los otros partidos de la coalición también hacen sus propias movidas para ubicar en los mejores puestos de la lista abierta a sus fichas

