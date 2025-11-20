Petro aseguró que Verónica Alcocer tiene problemas para regresar al país

Presidente de Colombia con la primera dama Verónica Alcocer, balconazo 1º de Mayo 2023. Foto: Óscar Pérez

Este jueves, en medio de la ceremonia conmemorativa de los 94 años de la Casa Militar, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la arremetida de los Estados Unidos de Donald Trump en su contra y en contra de la administración. Según explicó, uno de los efectos más recientes de su inclusión en la llamada lista Clinton es que su esposa, Verónica Alcocer, no ha podido regresar al país.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede; a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Yo voy a hacer que pueda, porque si un padre no puede reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, no voy a poder unir las familias colombianas y nos seguiremos matando”, dijo el mandatario en un evento en el que estaba su hija.

Se trata de una nueva denuncia del jefe de Estado sobre los problemas que la ha acarreado su inclusión y la de su familia en la lista Clinton. Este jueves también se conoció que la la empresa Leonardo Helicopters, encargada del mantenimiento del helicóptero presidencial, anunció que dejará de prestar el servicio preventivo por la relación de Petro con ese listado.

“Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se lee en una comunicación enviada a funcionarios encargados de la operación de la aeronave.

Sin embargo, la empresa aclaró que no se trata de un retiro del servicio definitivo, sino una suspensión temporal, por lo que ya se están adelantando los procesos internos necesarios para lograr la autorización de la OFAC y continuar con el servicio.

En respuesta a esta decisión, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta en X que se trata de una ofensa y una injusticia. “La firma Leonardo, italiana, ofende a Colombia. Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”, dijo Petro.

Así, el presidente señaló que demandará a Leonardo e incluso pidió la venta del helicóptero presidencial. Cabe recordar que el presidente, durante una reciente gira por Medio Oriente, ya tuvo problemas para el suministro de combustibles del avión oficial de la Presidencia, esto además de las sanciones que implican el bloqueo de sus cuentas en el sistema financiero.

