Candidatos al Senado le responden al país en debate de Eafit, El Espectador y Blu Radio

Debate de candidatos al Senado de Eafit, El Espectador y Blu Radio. Foto: Eafit

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Andrés Bedoya (Creemos), Isabel Zuleta (Pacto Histórico), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Juan Carlos Losada (Partido Liberal), María Clara Posada (Centro Democrático), Sandra Ramírez (Fuerza Ciudadana) y Santiago León (Alianza Verde) se dieron cita este miércoles en el Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit, en Medellín, para hablar de sus propuestas y posturas políticas en el marco de las elecciones legislativas. Los siete, todos candidatos al Senado, hablaron de las banderas que asumirán en el Capitolio si resultan electos este 8 de marzo.

El espacio fue liderado por los estudiantes de la Universidad Eafit, quienes en alianza con El Espectador y Blu Radio desarrollaron una agenda de temas y preguntas de interés para el país, la región y los jóvenes. La jornada inició con una presentación de cada candidato, espacio en el cual todos resumieron su trayectoria y el porqué la ciudadanía debería respaldarlos en las urnas.

Lea también: Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial y revive debate

Bedoya inició hablando de libertad económica, de un estado más pequeño y de la necesidad de recuperar el sistema de salud; Zuleta, defensora del gobierno de Gustavo Petro, se enfocó en resaltar sus apuestas de justicia social y ambiental y paz urbana. La candidata Pedraza, que intenta saltar de Cámara a Senado, destacó su labor en proyectos para prohibir el matrimonio infantil y financiar la educación pública, así como sus debates de control político contra funcionarios del Ejecutivo.

Losada defendió su agenda animalista y ambiental como credencial para estos comicios, mientras que Posada habló de su interés de defender las ideas liberales y Ramírez alzó la bandera de la implementación del Acuerdo de Paz. Finalmente, el candidato León, de la Alianza Verde, le dijo al auditorio que su propuesta es renovar el Congreso con nuevas ideas e independencia.

¿Cómo cuidar la democracia?

El primer eje temático del debate giró en torno al momento actual de la democracia, reconocido por los estudiantes de Eafit como uno de los retos de estas elecciones. “En un país que percibe que la democracia está en riesgo, pero no renuncia a ella. ¿Cómo pasar del desencanto a una democracia cuidada desde la integridad, la educación y la corresponsabilidad ciudadana?”, se les planteó a los candidatos y candidatas.

Andrés Bedoya pidió no entender la democracia como un ring de boxeo entre políticos, mientras que Zuleta dijo que el desencanto obedece a la desconexión de los líderes con lo que pide la ciudadanía. Pedraza, por su parte, pidió fortalecer el control y hacer una “autocrítica” para entender que los líderes deben servir a la ciudadanía. En este último punto, de darle más juego al control político, coincidieron la mayoría de aspirantes.

No se pierda: Registraduría presentó código fuente de software de elecciones: esto es lo que se sabe

Precisamente, a la hora de abordar el tema de la transparencia, llamó la atención que, a menos de un mes de las elecciones, menos del 12 % de los candidatos han publicado sus gastos e ingresos de campaña. “¿Cómo piensan contribuir a la promoción de la transparencia y el control político?”, se les preguntó a cada uno.

Según Juan Carlos Losada, lo que se requiere es mayor transparencia sobre cómo los partidos manejan las donaciones, porque por esa vía es difuso el límite de los conflictos de interés. Y agregó que “no importa lo que la gente reporta en el aplicativo Cuentas Claras, aquí el problema es la cantidad de billete que se mueve por fuera de las campañas”.

La candidata María Clara Posada aseguró que “como se gana, se gobierna”. Según explicó, desde el Centro Democrático hacen reportes quincenales y la austeridad es uno de los focos de la colectividad. Para Sandra Ramírez, se debe hablar de transparencia de los entes electorales, pues aseguró que el CNE y la Registraduría deben dar garantías de que no habrá manipulación en las votaciones. El candidato León dijo que la financiación debe ser estatal y que hay que tener en cuenta que hay candidatos que actualmente son congresistas y compiten con camionetas, salarios y otras ventajas.

Le puede interesar: Así han respondido los candidatos al Congreso con investigaciones judiciales en curso

Otra de las preguntas que más generó controversia estuvo relacionada con los mecanismos para que el Congreso no actúe como “aprobador” del Ejecutivo, sino como guardián de la deliberación y la separación de poderes. Los candidatos señalaron que ese tema depende de qué tan libres o independientes sean los candidatos y si tienen compromisos con clanes políticos.

También se habló de fortalecer el control político, incluso si en el Gobierno hay un presidente del mismo partido de los eventuales congresistas. Otros hablaron de defender la bicameralidad y de la responsabilidad a la hora de votar por los altos cargos cuya elección está a cargo del Legislativo.

Todos plantearon sus posturas frente a temas como la seguridad, la paz total, la salud y la justicia, los cuales agitaron el debate en varios momentos. Así mismo, en tres oportunidades respondieron preguntas de SÍ o NO y hasta tuvieron la oportunidad de destacar una propuesta o característica de sus contendores. Los invitamos a revivir el debate completo en nuestro canal de YouTube.

Vea completo el debate de los candidatos al Senado realizado por Eafit, El Espectador y Blu Radio

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.