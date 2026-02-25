Registraduría presentó código fuente de software de elecciones: esto es lo que se sabe

Jaime Suárez, el registrador delegado para lo electoral. Foto: Registraduría

La Registraduría presentó este miércoles el código fuente de los software de escrutinio y preconteo de las elecciones. El registrador delegado para lo electoral, Jaime Suárez, fue el encargado de demostrar el proceso y se espera que en los próximos días los partidos tengan acceso al paso a paso del programa.

El gerente de informática de la Registraduría, Hoslander Adlaid Sánez Barrera, explicó que el código fuente es “una serie de instrucciones o paso a paso, que está hecho de manera escrita para que un computador pueda contar los votos uno a uno, de forma válida, consolidarlos y publicarlos”. En esa línea, apuntó que se va a hacer “una explicación detallada, precisa, del flujo del proceso” de la arquitectura y el diseño del software.

Dentro del compromiso institucional de integridad y transparencia, junto a observadores de las misiones internacionales, representantes de los entes de control, auditores de agrupaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos y medios de comunicación del país, exponemos… pic.twitter.com/6wQcApQEuc — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 25, 2026

“Lo que hacemos es que les damos un documento que les permitan saber cuáles son las instrucciones y los paso a paso que están en ese código fuente, para que ellos entren en cada computador y empiecen a revisar, verificar y validar que el código fuente cumple con los requisitos que están previstos en el contrato para prestar el servicio, y hacer el proceso de preconteo, escrutinio, el día 8 de marzo”, apuntó sobre la explicación que darán a los partidos.

Sumado a eso, explicó Suárez, ya hubo una segunda fase, que es la capacitación de los auditores de sistemas. Ya se hicieron varios simulacros a lo largo de febrero para encontrar posibles fallas en los sistemas, por lo que se encuentran haciendo ajustes. En todo caso, en estos próximos días abrirán a los auditores de todas las agrupaciones políticas el código fuente.

“Y finalmente, esta cuarta etapa de este plan general, plan integral de auditorías de la Registraduría que venimos desarrollando ya desde hace rato. Para nosotros consiste en esa auditoría externa internacional que encabeza, nada más y nada menos, CAPEL”, señaló. Y agregó: “Para nosotros, como Registraduría, es un compromiso institucional con la integridad y transparencia del proceso electoral el poder exponer ante ustedes, mostrar el código de estos softwares, el software de sorteo, el software de preconteo y el software de escrutinio”.

¿Qué se habló en la reunión entre Gobierno, Registraduría, Contraloría y Procuraduría?

Este miércoles, además, ocurrió el primer encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, los entes de control y el órgano electoral en medio de toda la polémica que se ha desatado tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones. Eso ocurrió paralelo a la presentación del código fuente y estuvieron presentes, además del jefe de la cartera encargada de la política y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, el registrador Hernán Penagos, el contralor Carlos Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach.

#AEstaHora el Procurador General, Gregorio Eljach, se reúne con @MinInterior, @mindefensa, la cúpula militar y de Policía, el Contralor General (@CGR_Colombia) y el Registrador Nacional (@Registraduria), en el marco del Plan Democracia, de cara a las elecciones del 8 de marzo.… pic.twitter.com/Hs3cJ2AEkx — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 25, 2026

Benedetti aseguró que se buscó que “haya garantías para el elector que va a confiar en que su voto sea computado y valorado tal y cual su voluntad”. Además, dijo que el Gobierno “no está compitiendo en estas elecciones, sino, por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías y la seguridad electoral”.

“Esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda no vaya a existir para el día de elecciones. Se está haciendo esta reunión, mañana hay otra contemplada en Santa Marta para seguir discutiendo lo que estamos discutiendo hoy. Va a estar el señor registrador, el señor procurador, para seguir atendiendo estos temas”, apuntó el ministro.

Este tipo de encuentros se han desarrollado en las últimas semanas para concretar acciones de cara a las elecciones. Tanto el registrador como el procurador han sido claros en que se brindarán todas las garantías en el proceso electoral y que, sumado a eso, hay un blindaje a los comicios.

