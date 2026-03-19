Candidatos definen jefes de debate, asesores y lanzan campañas en regiones: así se mueven

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo enfilan candidaturas presidenciales para primera vuelta. Foto: El Espectador

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Mientras esperan la publicación de varias encuestas que arrojarán una nueva fotografía de la carrera presidencial de cara a la primera vuelta, los candidatos están conformando sus equipos con estrategas, asesores de comunicación y políticos expertos en la búsqueda de votos. Varios se mueven pensando en los debates, que también ayudarán a moldear el panorama.

En las toldas de la candidata Paloma Valencia, quien durante los últimos días ha intensificado sus críticas contra el candidato Iván Cepeda, ya anunciaron que en la cúpula de la campaña estarán, además de la fórmula Juan Daniel Oviedo, el expresidente Álvaro Uribe, la exministra María del Rosario Guerra, el exalcalde Enrique Peñalosa y la exdiplomática María Isabel Nieto. A ellos se sumarán el hermano de la candidata, Pedro Agustín Valencia, y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

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Por otra parte, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, espera este jueves la adhesión de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior que sería puente con otros sectores políticos. En su grupo de confianza están María José Pizarro, Alexander López, Susana Muhamad, David Flórez, Gabriel Becerra y Franklin Castañeda.

La fórmula de Cepeda, Aida Quilcué, emprenderá una campaña por las regiones para afianzar el voto de organizaciones sociales, campesinas e indígenas. “¡Como lo hemos anunciado, iniciaremos un gran recorrido por Colombia! Comenzaré en mi territorio ancestral, Piçkwe Tha Fiw, Páez, Cauca, abriendo el camino desde lo cultural y espiritual para seguir fortaleciendo este proyecto de la continuidad del cambio”, detalló la senadora.

¡Como lo hemos anunciado, iniciaremos un gran recorrido por Colombia!



Comenzaré en mi territorio ancestral, Piçkwe Tha Fiw, Páez, Cauca, abriendo el camino desde lo cultural y espiritual para seguir fortaleciendo este proyecto de la continuidad del Cambio.



Convocamos a las… pic.twitter.com/UuecrMrjQs — Aida Quilcué (@aida_quilcue) March 18, 2026

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Sergio Fajardo ya designó a la actual representante y senadora electa Jennifer Pedraza como su jefa de debate. En el equipo del exgobernador de Antioquia ya estaban asesores como Antoni Gutiérrez-Rubí, Andrés Vecino y Hugo Acero. En las últimas horas se han sumado nombres como el del general (r) Óscar Naranjo y la académica Brigitte Baptiste. La llave de esta campaña es la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla.

Abelardo de la Espriella, que va de la mano con José Manuel Restrepo y con el coaval de Salvación Nacional, dejó claro que se irá por el camino del “outsider” y que, por esa razón, no aceptará respaldos de partidos tradicionales. “Quien negocia con el demonio termina enredado, nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, aseguró. Cambio Radical, partido que tiene a varios de sus congresistas impulsando al abogado, pausó una decisión de bancada para la primera vuelta.

Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Santiago Botero y Gustavo Matamoros completan el partidor presidencial para la votación del próximo 31 de mayo.

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