Valencia, Cepeda, De la Espriella, Fajardo y López: así apuntan los candidatos hacia mayo

Los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López hacen parte de los 14 aspirantes que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo. Foto: Cortesía

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Las últimas 48 horas han sido agitadas para el grueso de las campañas presidenciales. Y no solo por la correrías que han comenzado por el país, sino por las reuniones que han coordinado en este lapso de tiempo para engrosar sus apoyos y darles viabilidad a sus aspiraciones de cara a las votaciones del 31 de mayo próximo.

Eso explica por qué varios de los aspirantes han presentado a sus equipos de trabajo, programas de gobierno y han insistido en coquetearles a diversos sectores para que se sumen a sus campañas.

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Uno de esos casos es el de Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien ha venido insistiendo en que se dé un debate público con Iván Cepeda, del Pacto Histórico, para que se aterricen sus visiones de país y el electorado note sus diferencias.

En ese contexto, Valencia confirmó este miércoles que en su equipo político están, entre otros, el expresidente Álvaro Uribe, la exministra María del Rosario Guerra, el exalcalde Enrique Peñalosa, la exdiplomática María Isabel Nieto, su hermano Pedro Agustín Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Todo su trabajo sigue en llave con Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencia.

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Cepeda, de la mano de Aida Qulcué —su fórmula vicepresidencial—, recibirá este jueves la adhesión formal del exministro Juan Fernando Cristo y del presidente de la Cámara, Julián López, quienes se suman a otros sectores de izquierda que junto al Pacto Histórico respaldan esta aspiración. Además, tiene el apoyo directo del presidente Gustavo Petro, quien se convirtió en su principal operador político.

Abelardo de la Espriella, por su parte, aseguró que mantiene diálogos con varias fuerzas, incluyendo al partido Salvación Nacional que lo avaló, pero dejó en claro que potenciará su imagen de “outsider” y que, por lo mismo, no aceptará respaldos de partidos tradicionales. “Quien negocia con el demonio termina enredado, nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, precisó.

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Por los lados de Sergio Fajardo, según lo anunció el mismo candidato, se designó este miércoles a la senadora electa Jennifer Pedraza como su jefa de debate, quien se suma a un equipo al que —entre otros— han llegado el general (r) Óscar Naranjo y la académica Brigitte Baptiste. En esta llave está Edna Bonilla desde la fórmula vicepresidencial.

Claudia López, por su parte, hizo una serie de explicaciones públicas de cómo, junto a Leonardo Huerta en calidad de llave a la Vicepresidencia, busca que el electorado se convenza del modelo de país que promulga.

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Luis Gilberto Murillo, Clara López, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Santiago Botero y Gustavo Matamoros completan el abanico de aspirantes a la Presidencia que van para la primera vuelta del 31 de mayo próximo y también han estado moviendo sus campañas para intentar abrirse paso.

En medio de todos estos movimientos también están los partidos. Los liberales y conservadores, al igual que el grueso de La U, esperan definir sus apuestas presidenciales después del tradicional receso de semana santa. Y Cambio Radical, que se reunió en bancada en la noche de este miércoles, espera hacer lo propio en las mismas fechas.

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