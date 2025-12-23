Fueron 22 candidatos los que entregaron más de 28 millones de firmas: ya están en depuración

Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila, Claudia López, Daniel Palacio, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Carlos Felipe Córdoba, Luis Gilberto Murillo y Juan Daniel Oviedo hacen parte del grupo de candidatos que presentaron firmas. Foto: Archivo Particular

Un total de 22 aspirantes a la Casa de Nariño por firmas entregaron más de 28 millones de rúbricas a la Registraduría, con el fin de avalar su aparición en los tarjetones presidenciales del 2026.

En total se radicaron 28’582.935 de firmas, lo cual implicó un aumento de 179,71 % más que en la campaña de 2022, cuando el organismo electoral recibió 10’218.660.

Lo que indica el calendario electoral es que la Registraduría tiene ahora hasta el 21 de enero próximo para notificar quiénes superaron las 630.000 que legalmente son la base para viabilizar una aspiración por firmas.

“Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, precisó el registrador Nacional, Hernán Penagos.

Luego de este proceso y también para los que tienen aval partidista se viene un plazo que comienza el 31 de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026 para la inscripción formal de candidatos.

En medio de todo esto se confirmó que habrá una consulta de izquierda que ya suma a Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero; y una de derecha que incluye a Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Daniel Palacios.

Este es el listado de candidatos por firmas:

1. Romper el sistema Santiago Botero 1.156.815 2. Colombia diferente – La fuerza de

las regiones Héctor O. Espinosa 1.894.050 3. Firme Luna presidente - Si hay un

camino David Luna 1.158.975 4. Defensores de la patria Abelardo de la Espriella 5.049.855 5. Avanza Colombia Mauricio Cárdenas 1.061.070 6. Luis Gilberto soy yo Luis Gilberto Murillo Urrutia 1.222.545 7. Con Claudia imparables Claudia López 1.297.530 8. Firme con Lizcano Mauricio Lizcano 1.840.260 9. Rescatemos a Colombia Daniel Palacios 1.157.940 10. Movimiento Valientes Vicky Dávila 1.236.150 11. Unidos – La fuerza de las regiones Aníbal Gaviria 2.316.120 12. Caicedo Carlos Caicedo 2.430.075 13. Colombia una nueva historia Leonardo Huerta 1.301.610 14. Volvamos a confiar con Pipe

Córdoba Carlos Felipe Córdoba 1.303.770 15. Sondra Macollins, la abogada de

hierro Sondra Macollins 1.131.555 16. Con toda por Colombia Juan Daniel Oviedo 1.026.975 17. Grito de independencia la

monarquía Alexander Francisco Henao 1.173.465 18. Huellas por Colombia Henry Humberto Martínez 821.265 19. Uno Mihaly Flandorffer Peniche 525 20. Yaheh gente como tú Pedro Agustino Rosado 240 21. Nueva Colombia Pedro Pablo Díaz 1.140 22. Grupo significativo presidencial TOTAL Ernesto Sánchez Herrera 1.005

28.582.935

