Fiscalía y Procuraduría reciben expediente por fiesta con el prófugo González en Nicaragua

Tras la dura polémica que se formó por cuenta de la confirmación de que prófugo Carlos Ramón González estuvo en una fiesta en Nicaragua, en la cual habría tenido participación la Cancillería de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría copia de la información que dispone para que se investiguen los hechos.

González, uno de los hombres más leales y cercanos al presidente Gustavo Petro, apareció en una reunión social en Managua, ciudad en la que reside tras lograr el asilo político de la dictadura de Daniel Ortega, pese a tener una circular roja de Interpol en su contra y tras negarse a acudir ante las autoridades nacionales por su presunta participación en el escándalo por el saqueo a la UNGRD.

Lo que dijo la Cancillería de Rosa Villavicencio en la noche de este lunes es que hay indagaciones internas contra los funcionarios posiblemente relacionados con hechos que se presumen irregulares. Entre ellos está Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien se habría prestado para las posibles inconsistencias que derivaron en la lista que se conoció por un video divulgado por W Radio.

“La señora Canciller ha ordenado remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con sus competencias”, se precisó en un comunicado.

Y en el mismo despacho de prensa se agrego: “Con el fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso, la Cancillería ha dispuesto la reubicación en otra sede diplomática de dicho funcionario mientras concluyen las investigaciones”.

Eso se traduce en que, con base en el debido proceso, Muñoz —cercano exembajador y senador León Freddy Muñoz (Alianza Verde)— se mantiene en su cargo diplomático al hacer hacer parte de la carrera administrativa.

El presidente Gustavo Petro siempre ha negado relación con el asilo que consiguió su antiguo aliado en Nicaragua, pero sobre los hechos relacionados con la aparición de Carlos Ramón González —con quien compartió filas en el extinto M-19— sí dijo que los funcionarios responsables de ese caso deberían salir del Gobierno.

