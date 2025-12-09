Semana crucial para campañas por firmas: ¿cómo van los candidatos y cuando entregan apoyos?

David Luna, Claudia López, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Camilo Romero, Mauricio Cárdenas. Foto: Archivo

A una semana para el cierre de la ventana de inscripción de candidaturas presidenciales por firmas, los aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño sin un aval partidista aceleran sus movidas para recolectar más apoyos y radicarlos en la Registraduría. De acuerdo con el calendario electoral de las elecciones 2026, el próximo miércoles 17 de diciembre se vence el plazo para presentar las firmas.

Este martes, varios precandidatos anunciaron sus eventos de entrega de firmas y otros incluso madrugaron a llevar sus cajas a la entidad rectora de los comicios. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, llegó en horas de la mañana con 1.100.000 firmas para avalar su candidatura con el movimiento ciudadano “Avanza Colombia”.

“A la gente hay que hablarle con la verdad. No con promesas incumplibles ni con shows politiqueros. Colombia necesita soluciones concretas para las familias que todos los días se levantan a construir este país en medio de tantas dificultades”, dijo Cárdenas antes de ingresar a la entidad.

El exministro recordó que está abierto a realizar una consulta en marzo con otros candidatos de su línea para sumar fuerzas en la primera vuelta contra el candidato del oficialismo. Su campaña mantiene acercamientos con David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. Además, invitó a que otras fichas del mismo espectro se unan.

Otro de los aspirantes que entregará firmas este martes es Luis Gilberto Murillo, excanciller del gobierno de Gustavo Petro. Según señalaron desde su entorno, llegará a la Registraduría con 1.500.000 respaldos. Murillo está en el sonajero de fichas que podrían conformar el llamado “frente amplio” con figuras de izquierda y centro.

A ellos se sumarán en los próximos días varios candidatos más. La exalcaldesa Claudia López entregará el próximo miércoles 1.200.000 firmas y el jueves lo harán la periodista Vicky Dávila y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, respaldado por una coalición de varios exmandatarios regionales.

El pasado 4 de diciembre, con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado Abelardo de la Espriella, quien ya descartó entrar a una consulta interpartidista, entregó cerca de 4.800.000 firmas, una cifra que, de ser validada en su totalidad, se convertiría en un registro amplio. Cabe recordar que la Registraduría exige 635.216 firmas válidas. Los precandidatos David Luna, Héctor Olimpo Espinosa y Mauricio Botero.

