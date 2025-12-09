Consulta de oposición impulsada por Uribe y Gaviria se enredó por estas tres movidas

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria en reunión en Medellín. Foto: Archivo Particular

El pasado 2 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe ratificó su propuesta de llevar a cabo una consulta presidencial que fuera “desde Abelardo [de la Espriella] hasta [Sergio] Fajardo” para enfrentar al petrismo en las urnas. Sin embargo, la idea duró menos de cinco días en el aire, pues las dos fichas que protagonizan esa apuesta ya se apartaron.

El primer revés de la consulta de oposición llegó el fin de semana, cuando el candidato Abelardo de la Espriella le envió una carta a Uribe, también jefe del Centro Democrático, notificándole que no hará parte de esa medición en urnas para elegir un solo candidato que le haga frente al oficialismo en la primera vuelta.

“Después de meditarlo con detenimiento, me permito apartarme respetuosamente de esa idea. El principal argumento que me lleva a esta conclusión es que Defensores de la Patria no es un partido tradicional, sino un movimiento ciudadano nacido del puro fervor popular. Este movimiento me ha otorgado un mandato claro y masivo, representado en más de 4.8 millones de firmas recolectadas con fervor (...) Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico”, se lee en la carta del candidato.

Y este lunes festivo se sumó a ese pronunciamiento el candidato Sergio Fajardo, quien insistió en llegar solo hasta la primera vuelta. “Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, señaló el exgobernador de Antioquia.

Cabe anotar que en la más reciente encuesta de la firma Invamer, que se realizó con 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, Fajardo quedó en tercer lugar con el 8,5 %, detrás de Iván Cepeda (31,9 %) y de Abelardo de la Espriella (18,2 %), lo cual implica que dos de los punteros no se sumarán al llamado del expresidente Uribe.

A esto se suma que en los partidos tradicionales aún no hay decisiones de fondo sobre candidaturas y que en uno de los más claves, el Conservador, podría escalar la pelea por el aval, que está entre Efraín Cepeda y Felipe Córdoba, este último apoyado por un grupo amplio de representantes a la Cámara que han votado en varias oportunidades en favor de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Con este panorama, la ventana para una gran consulta de oposición empieza a cerrarse, lo que obliga a los jefes de los partidos a pensar otra salida. Sin embargo, con Fajardo y De la Espriella afincados en el tarjetón de primera vuelta, muchos ven como un hecho la atomización de los votos de la derecha, fenómeno que impulsaría la apuesta del petrismo y el frente amplio. A esto se suma que las reuniones entre otros candidatos de corte opositor se han venido enfriando y cada vez crece más la opción de que a la primera vuelta de mayo llegue una decena de nombres.

