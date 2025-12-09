Nuevo Liberalismo mantendrá nombre y símbolos: tribunal rechazó medida del Partido Liberal

César Gaviria y Juan Manuel Galán Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, una decisión judicial rechazó la petición del Partido Liberal de modificar la identidad de su partido por la similitud de ambos en sus nombres y símbolos. De acuerdo con el también exsenador, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue declarar improcedente el recurso en cuestión.

“Esta decisión es una derrota para quienes intentaron revictimizar nuestra historia y desconocer el derecho que tenemos a existir como partido. No podrán borrar el legado de quienes entregaron su vida por la democracia. Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”, dijo Galán.

La justicia nos dio la razón: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró IMPROCEDENTE la tutela presentada contra el @nvliberalismo.



Esta decisión es una derrota para quienes intentaron revictimizar nuestra historia y desconocer el derecho que tenemos a existir como… pic.twitter.com/54kEKSQB08 — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 9, 2025

Lea también: Consulta de oposición impulsada por Uribe y Gaviria se enredó por estas tres movidas

De acuerdo con el texto de la tutela que presentó a mediados de noviembre la militancia del Liberal, el hecho de que el Nuevo Liberalismo mantenga colores, símbolos y en general una entidad similar a las suyas podría configurar una violación a los derechos políticos de estos últimos.

“El origen de ese partido surgió de vertientes políticas existentes en el interior del Partido Liberal, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia, generando dificultad para el discernimiento respecto de uno de otros por parte de los sufragantes y crea confusión al momento de la elección”, señalaban en el recurso.

No se pierda: Felipe Córdoba consolidó apoyo de congresistas conservadores en pulso contra Efraín Cepeda

En su momento, Juan Manuel Galán aseguró que la tutela era una forma de bloquear el derecho que recuperaron hace algunos años de volver a la política. “Ahora nos quieren negar el derecho fundamental a participar en política luego de una lucha de años para reabrir ese espacio. Es algo que no se puede entender”, dijo.

Pese a la decisión del tribunal, en el partido reconocen que esta disputa alejó a Galán aún más de los llamados de Gaviria a conformar una gran coalición para enfrentar al petrismo en las urnas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.