Así quedó el tarjetón de la primera vuelta: estas son las 14 fórmulas presidenciales

Candidatos presidenciales y sus fórmulas para la primera vuelta. Foto: El Espectador y cortersía

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En la tarde de este viernes 13 de marzo quedaron definidos los nombres de los candidatos presidenciales y las fórmulas que se medirán en las urnas en busca de ser el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Este mismo viernes se confirmó el retiro de tres candidatos: Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios y Felipe Córdoba, quienes se sumaron a Maurice Armitage.

Así las cosas, un total de 13 aspirantes con aval de un partido político o con firmas ciudadanas se inscribieron formalmente ante la Registraduría. En la lista aparecen tres ganadores de consultas, el primero de ellos Iván Cepeda, quien resultó vencedor en el ejercicio interno del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre. El también senador es la principal apuesta del oficialismo e irá en fórmula con la congresista indígena Aída Quilcué.

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A él se suman, también desde las consultas, Paloma Valencia (Gran Consulta por Colombia), Claudia López (Consulta de las Soluciones) y Roy Barreras (Frente por la Vida). Valencia, candidata del Centro Democrático, se decantó por Juan Daniel Oviedo como su vicepresidente, mientras que López eligió a su compañero de consulta, Leonardo Huerta, y Barreras designó a Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Los tres asistieron este viernes a la sede principal de la Registraduría en Bogotá.

En el combo de los candidatos por firmas está Abelardo de la Espriella, quien se mantiene como uno de los punteros de la contienda en varias de las encuestas de intención de votos. El abogado, al igual que Paloma Valencia, optó por una fórmula que le ayude a conquistar votos del centro y anunció como llave a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Ambos se inscribieron este jueves en Cali.

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Otra candidata por firmas es Sondra Macollins, también abogada y quien presentó como fórmula a Leonardo Karam Helo. Luis Gilberto Murillo, excanciller del actual gobierno, también va por firmas y anunció esta semana que su fórmula será Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales. En el mismo grupo de apoyos entra el exministro Mauricio Lizcano, a quien lo acompañará otro exfuncionario de la administración Petro, Luis Carlos Reyes, exjefe de la cartera de Comercio.

En la baraja de candidatos también se destaca Sergio Fajardo, quien ha hecho una campaña en busca de los votos de centro y rechazó la propuesta de una consulta con otros candidatos de ese espectro. El exgobernador de Antioquia irá en fórmula con Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá.

En el tarjetón de la primera vuelta también estarán Clara López y María Consuelo del Río; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; y Carlos Caicedo y Nelson Alarcón. A última se inscribió el general (r) Gustavo Matamoros con Robinson Giraldo.

Así las cosas, si nada cambia durante la próxima semana, cuando los colombianos asistan a las urnas encontrarán un tarjetón con 26 caras, las de 14 candidatos presidenciales y sus 13 fórmulas vicepresidenciales.

Análisis de los candidatos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales

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