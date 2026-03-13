“Cualquiera de los extremos que gane haría un país ingobernable”: Roy Barreras

Exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2026, por su partido Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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¿Por qué esta escoger la fórmula vicepresidencial de Martha Lucía Zamora?

Ella ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la JEP. Me ha acompañado en la defensa de diez millones de víctimas. Hemos pasado la vida tratando de evitar masacres y esas cosas malas que ocurrieron en el país. No queremos regresar a ese pasado oscuro y también queremos que el país sea más justo. Una mujer que ha salido adelante con su propio esfuerzo. Es la vida que nosotros representamos. Los colombianos, la inmensa mayoría, han salido adelante, los que lo han logrado a pulso, luchando contra las dificultades. Esa es la historia de Martha Lucia Zamora, esa es la historia de millones.

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¿Qué propuestas le aporta Zamora a su campaña?

Yo creo que solo se puede gobernar cuando se tiene esa experiencia de vida, la experiencia de saber que para salir adelante la gente solo necesita una oportunidad, no necesita que te vengan de nada. El joven necesita una oportunidad de estudiar, de aprender algún oficio que le sirva para conseguir trabajo.

La madre cabeza de hogar necesita la oportunidad de trabajar para sus hijos y tener una madre comunitaria para la otra poder salir a trabajar; el padre necesita un crédito, una oportunidad, un empleo; el campesino que le compren su cosecha a un precio justo y que le construyan la vía terciaria para sacar su cosecha.

Eso es lo que debe hacer el gobierno, para eso necesita seguridad, paz, necesita controlar el territorio para que los tipos criminales no lo aborden, no lo extorsionen en las ciudades de Colombia. Un gobierno firme que recupere la seguridad y sobre todo, que recupere el cierto compromiso. Porque la gente que tiene angustia de saber si le dan la cita para la cirugía, que nadie responde por la salud. Yo sé recuperar el sistema sanitario y hay que sacar reformas que también sé sacar en el Congreso.

Así que creo que hacemos una dupla responsable con Colombia y con absoluta convicción de defender las instituciones sin hacer tabla raza, sin demolerlo todo y sobre todo sin condenar a Colombia a los extremistas. Porque cualquiera de los dos extremos que ganara haría un país ingobernable. Y si cualquiera de los dos extremos ganara con el otro haciendo una oposición feroz y odiándose, el país no podría salir unido a enfrentar a Colombia y las oportunidades que tiene Colombia son maravillosas.

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En torno a los movimientos de campaña se ha mencionado que solo la fórmula Valencia-Oviedo suma votos, ¿ve ese panorama así y cree que Martha Lucía Zamora no le suma votos?

Son formas de vida muy distintas las del doctor Oviedo, muy distintas. Yo respeto la trayectoria profesional de Oviedo, que toda su vida militaba en el Centro Democrático. Yo dije desde el principio que los que ingenuamente se sumaron a esa consulta ayudaron a impulsar al Centro Democrático.

Y ahí terminó. Terminó en una candidatura del Centro Democrático que es Paloma Valencia y un vicepresidente que es Oviedo. Él ha sido siempre Centro Democrático desde que empezó en política con María del Rosario Guerra. De manera que lo que hay es una opción uribista un poco disfrazada de rockstar, de farándula, más divertida, pero las masacres y los falsos positivos que esconden en esa propuesta política no son divertidas, son dolorosas.

Yo no las olvido y Colombia no debe volver a esa extrema derecha violenta, represiva, que además va en contra de derechos y libertades. Es una contradicción. El Centro Democrático ha golpeado literalmente a garrote a la comunidad LGTBI. Los ha golpeado, los considera enfermos, los ha perseguido. Y ahora pretenden que nos olvidemos para adoptar a uno de sus miembros y decir que van a respetar.

Nosotros, quienes somos progresistas, liberales de toda la vida del centro socialdemócrata, creemos que esa inclusión social tiene que ser real y que la vida que hemos vivido haya sido dedicada a eso, que es lo que ha hecho Marta Lucía Zamora, que es lo que ha hecho yo en el Congreso. Defendiendo las víctimas, aprobando las curules de paz, creando las curules de las víctimas, creando el marco para la paz, garantizando la paz. Es que no es diciendo ni posando de rockstar en el concierto, es mirando lo que se ha hecho en la vida. Y allá hay una diferencia enorme entre Martha Lucía Zamora y el doctor Oviedo.

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Candidatos como Luis Gilberto Murillo también se perciben como liberales socialdemócratas de centro. ¿Ha hablado con él u otros para una posible alianza o incluso una adhesión?

Yo creo que eso deber ser inteligente. Hay tiempo para conversar. Después de que logré triunfar en la consulta presidencial contra viento y marea, porque usando una metáfora es como cuando la Selección Colombia clasifica al Mundial. Ganamos, clasificamos y después celebramos y nos preparamos para competir con alegría, euforia. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Colombia no está condenada en que uno de los extremos ganara y radicalizara al país con la oposición feroz del otro. Colombia necesita un gobierno de unidad que como cualquier familia unida logra resolver sus problemas y aprovechar sus oportunidades. Una familia dividida no logra salir adelante y Colombia es una gran familia.

Aquí se siente la energía, la fuerza y la unidad. pic.twitter.com/HNf7v9Jf0h — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2026

Ya vimos que Iván Cepeda tuvo 1,8 millones de votos, Paloma 3,2 millones, ambos en momentos diferentes, y usted llegó apenas a 257.000. ¿Está tranquilo con esa votación cree que con ella puede llegar a la Presidencia?

Yo agradezco a las más de 600.000 personas que votaron por la consulta y las casi 300.000 que me respaldaron. En todos los pronósticos y con la oposición del propio presidente Petro, que cometió unos errores, y pese a que la candidata del Centro Democrático sacó más de tres millones de votos, 600.000 personas nos acompañaron y nos apoyaron

Voy a seguir usando la metáfora si me preguntan si eso me alcanzará para llegar a la Presidencia. Imaginemos de nuevo, la selección Colombiana logra, apunta de esfuerzo clasificar al Mundial. Al otro día ya no importa con cuántos puntos clasificó, si le ganó a Paraguay, si le ganó a Argentina, si Alemania es el favorito. Clasificó, estamos todos en ceros, hoy aún no se ha elegido el presidente, Colombia sigue entre dos polos extremos que desafortunadamente se odian entre sí y creo que Colombia merece un gobierno progresista.

¿Tendría pensado adherirse a una campaña o a recibir esos apoyos de otras candidaturas?

Mi propósito es ganar. Siempre he sido ganador en la vida desde que nací en un barrio popular. Nunca ha sido fácil para los colombianos que nacimos de abajo. Siempre nos han dicho que no tenemos oportunidad y yo estoy aquí. He ganado paso a paso con esfuerzo, gracias a Dios, como la mayoría de los colombianos. Gané la consulta presidencial y ganaré lo que sigue.

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¿Ya habló con Petro después de las elecciones?

Yo estaba este jueves en Cartagena y teníamos cita a las 4:00 p. m. El vuelo que yo tenía salía a las 2:00 p. m., pero se retrasó tres horas. Así que aplazamos esa conversación. Esa conversación con el presidente Petro es necesaria, más por respeto al jefe de Estado, y porque hay que conversar sobre garantías electorales, tengo mucha información a propósito de cómo los grupos ilegales han movido, en muchas zonas del país, en los 15 municipios de la comunidad naranja, por ejemplo, en el sur del país, en Tumaco, en las zonas acuíferas de Colombia, en el norte del Cauca, en el Catatumbo, prohibir realmente el ejercicio de la democracia, porque tienen control del territorio y quieren mantenerse mandando ilegalmente en la impunidad total.

Ese es un reto para Colombia, recuperar la seguridad, porque sin seguridad no hay nada, no hay libertad, no hay turismo, no hay campo productivo y no hay democracia, además, lo que se necesita carácter, firmeza, y que recibe el apoyo de esos grupos es cómplice de los crímenes.

¿Y con el ministro Armando Benedetti?

No sé lo que creen en las redes sociales, el ministro Benedetti y yo tenemos historias de vidas distintas, experiencias diferentes y formas de hacer política.

Decisiones que yo respeto profundamente, el ministro está dedicado a su propia institución, es el ministro del gobierno, y me parece que está de frente con un candidato presidencial. Y me parece que no debería haberse roto la neutralidad. Hay un candidato oficial, yo entiendo, por supuesto, que los ministros de gobierno tienen que seguir las indicaciones del gobierno.

Y hablando de esa candidatura oficial, ¿ya habló con Iván Cepeda?

Con Iván, llevamos 15 años en caminata juntos en la construcción de la paz. De ellos, durante 10 años estuvimos en la Comisión de Paz. Él fue mi vicepresidente en esa comisión, luego yo le seguí la vicepresidencia. Es decir, tenemos una relación que está basada en la afinidad en el tema de la defensa de los derechos de los más vulnerables. No hemos conversado, pero estoy atento a cualquier conversación que se propicie. Yo creo que tenemos muchas afinidades, también tenemos diferencias. Tenemos diferencias, por ejemplo, en la propuesta de hacer una constituyente.

Yo no necesito una constituyente, el país no necesita más incertidumbre ni opinión. Se necesita capacidad de gobernar adelante, como dice el primer año del gobierno Petro. Entonces, cuando se tiene experiencia conducir al país sin romper con las instituciones, sin romper con el Congreso, sin cerrar el Congreso que ya acaba de cumplir, gobernando con los alcaldes.

¿Qué otro nombre, además de Martha Lucía Zamora, lo acompañará en la campaña?

De momento mi coordinador programático es Diego Guevara. Un hombre responsable. Lo que quiero decir es que cualquier persona que quiere llegar a la Presidencia va a requerir un gabinete que le respalde y le ayude a rescatar a Colombia.

¿Integrará sectores partidistas a ese equipo de campaña?

Esa coalición la hice yo. La hice con el fin de darle gobernabilidad y estabilidad en el primer año del gobierno Petro. Eso es lo que sé hacer. Respetar a todos. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición. Es decir, darle garantías a todos es hacerlo. Uno de los principios del consenso es saber gobernar.

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