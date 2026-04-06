Candidatos presidenciales debaten en El Espectador sobre energía y regiones

Debate de candidatos presidenciales sobre energía y regiones. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cinco candidatos de la primera vuelta presidencial se encontrarán este miércoles, a las 8:00 de la mañana, para hablar sobre el futuro de la energía y las regiones en Colombia. Se trata de un nuevo foro de debate con los presidenciables organizado por El Espectador junto a Transforma, Natural Resource Governance Institute, Foro Nacional por Colombia, Creer, Movilizatorio y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol).

La lista de aspirantes confirmados para este evento la integran Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático; Luis Gilberto Murillo, excanciller; Roy Barreras, excongresista y exembajador en Reino Unido; Mauricio Lizcano, exministro de las TIC; y Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena.

Lea también: Esto fue lo que gastaron en campaña los representantes a la Cámara con mayor votación

Durante la jornada, los cinco candidatos responderán preguntas enfocadas en las estrategias concretas que implementarían, de llegar a la Presidencia, para diversificar las rentas del sector extractivo y mitigar los riesgos fiscales. En este punto se abordará la coyuntura de los retiros de varias multinacionales con títulos mineros.

Así mismo, en el debate se tocará el tema de las alternativas para una salida progresiva de los combustibles fósiles, el futuro del fracking, la generación térmica y la posibilidad de permitir nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos.

No se pierda: Cepeda en México, Valencia pide seguridad y Fajardo expone nuevo eje: así va la contienda

Los candidatos también tendrán un espacio para exponer sus propuestas en materia de energías renovables y el rumbo que le darían en un eventual gobierno a Ecopetrol. Durante toda la sesión se hablará de proyectos eólicos, los esquemas de generación distribuida y la posibilidad de flexibilizar las consultas previas.

Siga la transmisión de este foro de debate presidencial sobre energía y regiones a partir de las 8:00 de la mañana a través de la página web de El Espectador y todas sus redes sociales.

Debate de candidatos presidenciales sobre energía y regiones

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.