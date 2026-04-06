Cepeda en México, Valencia pide seguridad y Fajardo expone nuevo eje: así va la contienda

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A 55 días de la primera vuelta, los candidatos a la Presidencia coordinan estrategias para posicionarse el próximo 31 de mayo, o en otro caso llegar a un balotaje que defina el futuro del país.

El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, visitó la Ciudad de México (México) para reunirse por segunda vez con la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum.

“Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido, pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, comentó Cepeda.

SEGUNDA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO



Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior.



En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle,… pic.twitter.com/9OI9ORSqWn — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 6, 2026

En la derecha, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicita a organismos internacionales vigilar las elecciones, tras advertir posibles presiones de grupos armados sobre los votantes.

Valencia elevó una solicitud formal ante la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que realicen un acompañamiento especial que garantice elecciones libres y transparentes en Colombia.

Le recomendamos: El Congreso regresa esta semana con debate sobre accidente del Hércules y la Ley de Culturas

La petición surge tras la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de grupos criminales, ordenada por la Fiscalía a solicitud del Gobierno, a tan solo dos meses de los comicios. Según Valencia, esta decisión podría convertirse en un mecanismo de presión para influir en el voto ciudadano, especialmente en zonas con fuerte presencia de estructuras ilegales.

Este lunes, también el candidato presidencial, Sergio Fajardo, junto con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, anunciaron, en medio de un acto simbólico, que la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos serán su eje central de campaña.

Sergio Fajardo señaló que van a recorrer el país para “mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente” y agregó que “llegó la escoba hasta el final de esta campaña”. Por su parte, Edna Bonilla dijo: “si se recuperan los dineros robados por la corrupción, será otro el país en el que podemos vivir”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.