Esto fue lo que gastaron en campaña los representantes a la Cámara con mayor votación

Plenaria de la Cámara de representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Más de 18,9 millones de colombianos salieron a las urnas para votar por sus candidatos a la Cámara de Representantes el pasado domingo 8 de marzo. La decisión que tomaron los ciudadanos sacudió una de las dos cámaras del Legislativo y reconfiguró el panorama del poder regional. Fuerzas como el Pacto Histórico y el Centro Democrático demostraron el impulso de sus jefes políticos (Gustavo Petro y Álvaro Uribe) y se quedaron con el mayor número de curules.

A la hora de revisar las listas abiertas, conviene analizar cuánto gastaron durante las campañas los representantes más votados, quienes llegarán al Capitolio como representación de estructuras consolidadas en los departamentos o fenómenos de voto de opinión. En este recuento aparecen los cinco con más apoyos ciudadanos teniendo en cuenta quiénes lideraron las votaciones en las cinco principales circunscripciones.

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La lista empieza con Bogotá, donde se destaca no solo el más votado de la capital, sino en general de todo el país, el representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático. Exconcejal de Bogotá y reconocido por su ejercicio de control político al gobierno de Gustavo Petro, Briceño reportó ingresos por COP 410 millones, la mayoría producto de recursos propios y destinados en gran medida a pauta política, pues a ese rubro corresponden gastos por COP 333 millones.

Según Briceño, aunque obtuvo más de 260.000 votos, solo recibirá por motivo de reposición el valor gastado. Sin embargo, es de resaltar que las autoridades electorales solo devuelven, precisamente, los montos que los candidatos puedan demostrar que invirtieron en sus campañas.

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Al pasar al departamento de Antioquia, el nombre con más votos es Andrés Guerra, quien pasará de Senado a Cámara. Eso sí, cabe anotar que en estas cuentas no entran las listas cerradas, como es el caso del Pacto Histórico. En total, Guerra gastó COP 433 millones, de los cuales COP 303 millones fueron contribuciones de privados o particulares. Su mayor gasto también fue en publicidad, con cerca de COP 360 millones invertidos.

En el Valle del Cauca, el candidato con más votos fue Víctor Manuel Salcedo, quien repetirá curul con aval del Partido de La U, particularmente del sector de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Salcedo reportó ingresos y gastos por COP 483 millones, de los cuales la mayoría, cerca de COP 408 millones, fueron donaciones de particulares o de su partido.

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En Atlántico la voz cantante fue la de los Char, que entre los varios candidatos que eligieron con Cambio Radical obtuvieron la mayor votación del departamento con Estefanel Gutiérrez, exconcejal de Barranquilla. Con apoyo directo de figuras como el hijo del alcalde Alejandro Char, el ahora congresista electo logró 96.000 votos y gastó COP 415 millones, de estos COP 180 millones en temas administrativos y jurídicos.

Finalmente, en la lista aparece Bolívar, departamento donde el Partido Conservador mantuvo su peso político. La más votada fue María Camila Salas, quien se estrenará en el Congreso tras una carrera en el sector privado. La nueva representante no es ajena a la política, pues es cuñada del actual gobernador del departamento, Yamil Arana. Su campaña reportó los gastos más altos de esta lista, con COP 879 millones en total, de los cuales COP 599 millones se fueron a publicidad política.

Cada año el Consejo Nacional Electoral fija los montos para la reposición de votos. Para 2026, la resolución indica que candidatos y candidatas a Cámara y Senado recibirán por cada voto válido obtenido un total de COP 8.433. La posibilidad del beneficio la garantiza que el partido de las y los candidatos supere el umbral electoral. Esto quiere decir que si un partido no logra tener como mínimo el 3 % de la totalidad de votos a nivel nacional, no contará con un aval para considerarse como una organización política y, por tanto, sus candidatos no recibirán un giro de reposición de votos.

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